Przyglądamy się Gigabyte B550 Vision D - płycie głównej dla twórców którzy chcą mieć zarówno najnowsze procesory AMD, PCI Express 4.0 jak i dostęp do Thunderbolt 3.

Ostatnio na rynku zaroiło się od sprzętu dedykowanemu twórcom treści, czy też mówiąc inaczej - użytkownikom, którzy chcą używać komputera do czegoś więcej niż grania czy podstawowych zadań, a więc na przykład bardziej profesjonalnych zastosowań.

Recenzja płyty Gigabyte B550 Vision D

Dotyczy to również płyt głównych AMD - wersje dla twórców zwykle wyposażone są w rozwiązania, które mogą być przydatne dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Do takich rozwiązań należy choćby interfejs Thunderbolt 3. Sęk w tym, że jest to rozwiązanie Intela, więc występuje w płytach głównych przeznaczonych dla procesorów Intel Core. Oczywiście można znaleźć nieliczne wyjątki, czyli płyty główne dla procesorów AMD, które wyposażone są w dodatkowy kontroler Thunderbolt. Do takich modeli zalicza się właśnie Gigabyte B550 Vision D.

Gigabyte B550 Vision D - płyta główna AMD z Thunderbolt 3

Jak wskazuje nazwa, płyta ta wyposażona jest w chipset B550. Jest to model ze średniego segmentu, który w odróżnieniu od topowego X570 podlega pewnym ograniczeniom.

Co przynosi chipset AMD B550?

obsługę PCI Express 4.0 w wybranych slotach i gniazdkach M.2

kontroler USB 3.2 Gen 2

zamianę pozostałych linii PCIe na 3.0 - w serii 4xx był to PCIe 2.0, a w X570 wszystkie linie PCIe są zgodne ze standardem 4.0

podobnie jak w B450 jest tu możliwość podkręcania CPU i RAM

w odróżnieniu od X570 chipset jest chłodzony pasywnie (brak wentylatorka)

W przypadku tego konkretnego modelu dwa pierwsze (wzmocnione) sloty PCI Express x16 wykorzystują interfejs PCIe w wersji 4.0 (pierwszy slot x16, a drugi x8), natomiast tylko pierwsze z gniazdek M.2 oparte jest na 4.0.

Gigabyte B550 Vision D - specyfikacja

Model Gigabyte B550 Vision D Podstawka CPU AMD AM4 Chipset AMD B550 Technologie multi-GPU tak (CrossFireX) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak

(HDMI 2.1 i DP 1.2 In/Thunderbolt/USB C) Sloty RAM 4 x DDR4 (wsparcie ECC) Maks. Taktowanie RAM 5200 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 3 (2 x PCIe 4.0 x16 i x8 + 1 x PCIe 3.0 x4) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 brak SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 4 (2+4+2 - CPU/System/WC) Porty SATA 4 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (1 x PCIe 4.0 i 1 x 3.0) Thunderbolt 2 x Thunderbolt 3/USB C Wi-Fi / Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX200

(802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT 5 LAN 2 x Intel GbE 100 Mbit USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb

(tylny panel) 6 (4) USB 3.2 Gen2 10 Gb

(tylny panel) 4 (4 - dwa typu A i dwa typu C) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin Audio Realtek ALC S1200-VB (DTS:X) Dodatkowe technologie RGB Fusion,

Q-Flash Plus,

ON/OFF Charge,

Game Boost,

EasyTune,

Smart Fan 5 Format ATX (30,5 cm x 24,4 cm)

Wyposażenie wygląda ciekawie - mamy tu zarówno Wi-Fi 6 jak i dwa gniazdka LAN (szkoda tylko, że żadne nie jest w wersji 2,5 Gb, ale fajnie, że oba są oparte na interfejsie Intela) oraz HDMI 2.1 - dla tych, którzy chcą wykorzystywać zintegrowaną grafikę (ponoć można przepisać do "integry" nawet 16 GB RAM). Przypomnijmy, że płyta obsługuje procesory Zen drugiej generacji, czyli Ryzen 3xxx (oprócz modeli Picasso) oraz Ryzen 4xxx PRO Renoir (sprzedawane tylko w opcji OEM, ale taka możliwość jest). Oczywiście będzie obsługiwać nadchodzące procesory Zen trzeciej generacji (Vermeer).

Gigabyte B550 Vision D - wideorecenzja

Gigabyte B550 Vision D - porty na tylnym panelu

Na tylnym panelu znajdziemy łączone gniazdko PS2, dwa porty USB 2.0 (czarne), wyjście HDMI 2.1 dla zintegrowanej grafiki, wejście DP (do podłączenia do interfejsu TB), cztery porty USB 3.2 Gen 1 (niebieskie), cztery porty USB 3.2 Gen 2 (czerwone i typu C), dwa gniazdka LAN, optyczne wyjście dźwięku S/PDIF oraz pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio.

Gigabyte B550 Vision D - czy warto kupić?

Powiedzmy sobie szczerze, że osoby które chcą zainwestować w płytę dla procesorów AMD, która równocześnie posiadałaby interfejs Thunderbolt 3 szczególnie wielkiego wyboru nie mają. Na całe szczęście Gigabyte B550 Vision D to naprawdę udana konstrukcja, chociaż zastosowane rozwiązania sprawiły również, że nie jest ona przesadnie tania - trzeba liczyć się z wydatkiem prawie 1300 złotych.

Co otrzymamy wydając taką kwotę - oprócz interfejsu Thunderbolt 3? Cztery porty USB 3.2 Gen 2 (w tym dwa typu C - które obsługują równocześnie Thunderbolt), Wi-Fi w wersji 6 (ax), dwa gigabitowe gniazdka LAN oraz możliwość podłączenia trzech urządzeń opartych na PCIe 4.0 (1 x SSD M.2 i 2 x PCIe x16). Nieźle, chociaż główną zaletą płyty na tle ceny wciąż pozostaje Thunderbolt 3 - i to właśnie użytkownicy poszukujący tego konkretnego rozwiązania powinni na tę płytę zwrócić uwagę.

Gigabyte B550 Vision D - ocena

płyta dla procesorów Ryzen 3xxx, 4xxx i 5xxx (jeszcze nie wydane)

interfejs Thunderbolt 3 (dwa gniazdka USB C)

trzy sloty PCIe x16 z czego dwa z obsługą PCIe 4.0

dwa gniazdka M.2 z radiatorami z czego jedno z obsługą PCIe 4.0

dwa gigabitowe gniazdka LAN

WI-Fi 6 w standardzie

4 x USB 3.2 Gen 2 (2 x A i 2 x C)

HDMI 2.1 dla zintegrowanej grafiki

wysoka cena

brak wyprowadzenia portów USB 3.2 Gen2 na przedni panel obudowy (ograniczenie płyt B550)

brak slotów PCIe x1

96% 4,8/5

