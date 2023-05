Konsole do gier

Chcesz kupić ASUS ROG Ally? Nie czekaj – właśnie dziś startuje przedsprzedaż przenośnej konsoli z Windows 11, która bez wątpienia jest jednym z najbardziej intrygujących gadżetów tego roku.

Rusza przedsprzedaż ASUS ROG Ally w Polsce

Właśnie dziś (29 maja) w Polsce wystartowała przedsprzedaż konsoli ASUS ROG Ally, która pozwala zabrać system Windows 11 i pecetowe hity na spacer. Urządzenie ma topowy, 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme i grafikę opartą na architekturze AMD RDNA 3, a do tego 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 6400 MHz. W skrócie: o wydajność można być absolutnie spokojnym, co zresztą pokazały też pierwsze testy urządzenia.

W przeciwieństwie do tradycyjnych konsol przenośnych czy choćby popularnego Steam Decka, ASUS ROG Ally ma na pokładzie system Windows 11, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z rozmaitych platform. Na liście znajdują się między innymi Steam, Game Pass, Epic Games Store, GOG czy EA App. Plusem jest też 7-calowy wyświetlacz Full HD o odświeżaniu 120 Hz i jasności na poziomie 500 nitów.

Kup ASUS ROG Ally wcześniej, to dostaniesz prezent

Jedynymi minusami mogą być właściwie: stosunkowo krótki czas działania oraz dość wysoka cena. Konkretnie konsola ASUS ROG Ally została wyceniona na 3799 złotych. Dobra wiadomość? Jeśli zdecydujesz się na zakup urządzenia do 12 czerwca (i zarejestrujesz się na stronie akcji do 20 czerwca), to w prezencie otrzymasz bezprzewodowe słuchawki gamingowe ASUS ROG Cetra True Wireless (o wartości 400 złotych). Producent dorzuca też 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass Ultimate.

Znajdziesz się wśród pierwszych nabywców konsoli ASUS ROG Ally? A może zamierzasz poczekać na recenzje? Daj znać w sondzie i w sekcji komentarzy.

Źródło: ASUS