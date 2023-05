Konsole do gier

ASUS pokazał pierwszą konsolę ROG z systemem Windows 11. Sprzęt wkrótce trafi do sprzedaży i zamierza podbić serca graczy wydajnością, która pozwoli zagrać w najnowsze gry AAA.

“Sprzęt nowej generacji oferujący bezkonkurencyjną rozrywkę wśród konsol przenośnych” – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym zapowiadającym pojawienie się w sprzedaży ASUS ROG Ally. Co wiemy o nowej konsoli, kiedy trafi do sklepów i ile będzie kosztować? Mamy odpowiedź na wszystkie te pytania.

Najnowsze gry w mobilnym wydaniu

Niech was nie zmyli ten 7-calowy wyświetlacz. Konsola ASUS ROG Ally pozwala wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), co przy tych gabarytach jest rozmiarem w zupełności wystarczającym, aby cieszyć się grafiką w najnowszych produkcjach AAA.

Sam ekran charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługuje multi-touch do 10 punktów. Poza tym jest zabezpieczony Gorilla Glass Victus/DXC, zatem nie ma obaw o przypadkowe jego zadrapania podczas użytkowania.

Jeśli natomiast chodzi o to, co najważniejsze, a więc wydajność – ROG Ally jest wyposażony w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. “Zbudowany na architekturze Zen 4 w połączeniu z grafiką opartą na architekturze AMD RDNA procesor Z1 Extreme 3 oferuje 8 rdzeni, 16 wątków i do 8,6 teraflopów mocy” – czytamy w komunikacie producenta.

Do sprzedaży trafi też mniej drugi wariant konsoli z procesorem AMD Ryzen Z1 (6 rdzeni i 12 wątków) i nastąpi to w Q3 2023.

Warto podkreślić różnice z konkurencyjnymi urządzeniami, które zwykle oferują rozdzielczość 720p – zdaniem ASUS-a, to właśnie m.in. jakość obrazu jest ogromną zaletą ROG Ally, bo zapewnia nawet 60 kl./s w wielu najlepszych tytułach. Nie bez znaczenia pozostaje też obecność stacji dokującej ROG Gaming Charger Dock, która po połączeniu z telewizorem daje możliwość zagrania na dużym ekranie – a przy tym uruchomienia rozgrywek kooperacyjnych.

Na uwagę zasługuje też zewnętrzna stacja XG Mobile wyposażona maksymalnie w NVidia GeFOrce RTX 4090 Laptop, która sprawia, że ROG Ally jest maszyną zdolną obsłużyć tytuły AAA w rozdzielczości 4K (ray tracing i DLSS 3).

ROG Ally został stworzony tak, aby można było na niej uruchomić każdą grę. System operacyjny Windows wspierający Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, Epic Game Store, GOG Galaxy 2.0 – to połączenie, które umożliwi długie godziny rozrywki w dobrej jakości. Dodatkowo ASUS informuje, że podczas produkcji konsoli współpracował z Microsoftem, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia przyszłym graczom ROG Ally.

ASUS ROG Ally: specyfikacja

system operacyjny: Windows 11 Home;

procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme;

GPU: 12 RDNA3, 2,7 Ghz, 8,6 teraflop;

ekran: 7", FHD, 16:9, 500 nitów jasności, sRGB: 100 proc., czas reakcji 7 ms, 120 Hz;

pamięć: 16 GB LPDDR5

dysk: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

porty: 3,5 mm mini-jack, ROG XG Mobile Interface, USB typu C (DisplayPort 1.4), wejście microSD;

komunikacja: Wi-Fi 6E (802.11ax), bluetooth 5.2;

bateria: 40 Wh, zasilanie 65 W.

ASUS ROG Ally: cena i dostępność

Kiedy konsola ASUS ROG Ally trafi do sklepów? Sprzedaż na całym świecie ruszy 13/06/2023, natomiast przedsprzedaż w Polsce “już wkrótce”. Wydajniejszy model (z procesorem Z1 Extreme/16 GB RAM/512 GB SSD) jest wyceniony na 3 799 zł.