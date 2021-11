Przed nami premiera nowych procesorów AMD i kart graficznych Nvidii, co planuje wykorzystać firma ASUS – producent pracuje nad nową wersję laptopa ROG Strix Scar 15, który ma zaliczać się do najwydajniejszych konstrukcji dla graczy.

Mowa o modelu ASUS ROG Strix Scar 15 G533Z, który ma zastąpić tegoroczną wersję ASUS ROG Strix Scar 15 G533 (która i tak zaliczała się do najmocniejszych laptopów do gier). Czego możemy się spodziewać?

ASUS ROG Strix Scar 15 G533Z – nadchodzi mocarny laptop dla graczy

Co prawda plany wydania nowego laptopa jeszcze są tajne, ale serwis MyLaptopGuide odnalazł w bazie Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych (FCCID) pierwsze szczegóły na temat specyfikacji urządzenia.

Podobnie jak w przypadku poprzednika, mamy do czynienia z 15,6-calową konstrukcją – producent zastosował tutaj ekran QHD (2560 x 1440 px) o odświeżaniu 165 Hz.

Uwagę zwraca specyfikacja laptopa. Według ujawnionych informacji, ROG Strix Scar 15 G533Z bazuje na procesorze AMD Ryzen 9 6900HX (8 rdzeni/16 wątków Zen 3+), który został połączony z 32 GB pamięci DDR5-4800 i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Dodatkowo ma on dysponować szybkim dyskiem SSD NVMe 1 TB z systemem operacyjnym Windows 11 Pro.

Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z iście mocarną konfiguracją (producent postawił na topowe podzespoły nowej generacji). Mamy jednak obawy co do skuteczności odprowadzania ciepła, szczególnie, że będzie to tylko 15-calowa konstrukcja, gdzie siłą rzeczy nie da się upchnąć aż tak efektywnego chłodzenia.



ASUS ROG Strix Scar 15 G533Z pojawi się w różnych konfiguracjach

ASUS ROG Strix Scar 15 G533Z będzie dostępny w kilku konfiguracjach - sprzęt nprawdopodobnie zadebiutuje na początku przyszłego roku (razem z premierą procesorów AMD Ryzen 6000 i nowych, ulepszonych kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000). Cena urządzenia jeszcze nie jest znana, ale topowa wersja na pewno nie będzie należeć do najtańszych.

