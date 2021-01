ASUS nie bierze jeńców - prezentuje nowe laptopy nie tylko wyposażone w najnowsze procesory i karty graficzne, ale i konwertowalny model z zewnętrzną kartą GeForce RTX 3080!

Trochę się naczekaliśmy, ale w końcu są - laptopy dla graczy z układami graficznymi NVIDIA Ampere, czyli GeForce serii 3000. Mało tego. Modele ASUS ROG (bo o nich dziś będziemy mówić) dodatkowo oparte są na najnowszych procesorach AMD Ryzen Zen 3, czyli serii 5000 (Cezanne). Czy te modele znajdą się na szczycie rankingu laptopów? Przekonamy się o tym już wkrótce, a dziś szybki rzut okiem na wyposażenie tych niesamowitych maszyn.

Laptopowe nowości ASUS ROG na 2021

ASUS ROG STRIX SCAR 15/17 - AMD Ryzen 9 Cezanne + GeForce RTX 3080 z ekranem do 360 Hz

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - AMD Ryzen 9 Cezanne + GeForce RTX 3080 z dwoma ekranami

ASUS ROG Flow X13 - konwertowalny laptop z zewnętrznym modułem grafiki (nawet GeForce RTX 3080)

Chwila. A co z tańszymi modelami TUF Gaming oraz "zwykłymi" laptopami, nie przeznaczonymi dla najbardziej wymagających graczy? Spokojnie, ASUS ma coś i na tę okazję. O tym jednak możemy powiedzieć dopiero za... chwilę.

ASUS ROG STRIX SCAR 15/17 (G533/733)

Te modele w najwydajniejszej wersji mogą oferować układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz topowe procesory AMD Cezanne, do chłodzenia których użyto ciekłego metalu (po raz pierwszy w przypadku procesorów AMD, do tej pory inżynierowie ASUSa stosowali ciekły metal tylko do procesorów Intela). Zastosowano tu mechaniczną klawiaturę, a gracze mogą wybierać pomiędzy ekranami FHD 300/360 MHz, a WQHD 156 MHz z funkcją Adaptive Sync.

Mało? Są tu cztery głośniki Dolby Atmos, bateria 90 Wh, 100-watowe ładowanie przez USB C, podświetlana listwa, czy do 64 GB pamięci 3200 MHz. Można sobie zażyczyć dwóch SSD PCIe o pojemności 1 TB pracujących w trybie RAID0. Uff - niezła maszyna, nieprawdaż?

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX551)

Ach te Zephyrusy Duo... Piękne, nowoczesne, wyposażone w dwa ekrany i ogólnie maksymalnie wypasione oraz... drogie. Jednak jeśli koszty nie stanowią dla Ciebie większego problemu oto najnowszy model 15,6 cala - wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 5000 (Cezanne) oraz GeForce RTX 3080 (Ampere). Mocy przybywaj!

Możemy wybierać pomiędzy dwoma głównymi ekranami, a konkretnie 4K 120 Hz lub FHD 300 Hz. Obie wersje nie są panelami dotykowymi, natomiast dotykowy jest drugi ekran o rozdzielczości 3840 x 2160. Wszystkie wymienione ekrany to panele IPS.

Wymiary ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX551) to 36 (W) x 26,8 (D) x 2,1 (H) cm, a waga to 2,4 kilograma. Wśród innych zalet można wymienić HDMI 2.1, trzy porty USB 3.1 Gen 2 (z czego jeden typu C z DisplayPort i PowerDelivery) i baterię 90 Wh. W laptopie mogą się znaleźć dwa SSD M.2 o pojemności 2 TB pracujące w trybie RAID0. Marzenie.

ASUS ROG Flow X13 (GV301)

Producenci laptopów mają już za sobą kilka podejść do zewnętrznych modułów z wbudowaną kartą graficzną do laptopów. Urządzenia te nigdy nie zdobyły dużej popularności, jednak ASUS zdecydował się na zrobienie kolejnego kroku w tym kierunku.

Na pierwszy rzut oka ASUS ROG Flow X13 wygląda na nowoczesny laptop konwertowalny z ekranem 13,4 cala. Możemy zażyczyć sobie wersję z (dotykowym oczywiście - wszak może pracować w trybie tabletu) ekranem FHD 120 Hz lub z ekranem 4K o proporcjach 16:10. Jest tu również nowy procesor AMD Ryzen 7/9 Cezanne HS, dedykowany układ graficzny GeForce GTX 1650 Ti i stylus w zestawie. Nieźle co? Ale to nie wszystko.

Producent dołączył do niego takie oto urządzenie, podłączane do portu Thunderbolt 3.

Wewnątrz kryje się układ graficzny - może to być nawet NVIDIA GeForce RTX 3080! Takie eGPU może pobierać nawet 280 watów mocy

Wymiary ASUS ROG Flow X13 to 298,7 x 223,2 x 15,95 mm, a waży on tylko 1,35 kilograma. Producent nie zapomniał o szybkich pamięciach RAM (LPDDR4X 4266MHz), SSD PCIe (512 GB lub 1 TB) i pojemnej baterii 62 Wh.

To tyle na dziś - pozostaje tylko czekać pojawienie się nowych modeli w sklepach. Jeśli czekacie na doniesienie dotyczące modeli TUF Gaming oraz Zenbook to... nie będziecie czekać specjalnie długo. Wkrótce. Na łamach benchmark.pl.

Może Cię również zainteresować: