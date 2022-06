Firma ASUS do tej pory raczej nie była kojarzona z dyskami SSD, ale postanowiła to zmienić – producent przygotował model ROG Strix SQ7, który ma zainteresować wymagających graczy.

Model ASUS ROG Strix SQ7 to topowy nośnik SSD NVMe, który został zaprojektowany z myślą o komputerach PC i konsoli PlayStation 5. Warto dodać, że nie jest to pierwsza przygoda producenta z SSD, bo kilka lat temu przygotował on model ASUS ROG RAIDR Express w postaci karty rozszerzeń PCI-Express.

ASUS prezentuje swój dysk SSD NVMe

Model ASUS ROG Strix SQ7 ma zaliczać się do najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku – transfery sekwencyjne sięgają 7000 MB/s przy odczycie i 6000 MB/s przy zapisie.

Nośnik został wyposażony w 8-kanałowy kontroler Phison E18, 176-warstwowe pamięci Micron 3D TLC NAND oraz 1 GB pamięci podręcznej DRAM DDR4. Nie znajdziemy tutaj jednak dodatkowego chłodzenia, więc zalecane jest zamontowanie go na płycie głównej ze specjalnym radiatorem.

ASUS ROG Strix SQ7 ma wyróżniać się dodatkowym oprogramowaniem. Do monitorowania parametrów dysku można wykorzystać aplikację ROG SSD Dashboard. Producent dodaje też w zestawie licencję na pakiet NTI Backup Now EZ, który pozwoli przygotować kopię zapasową danych lub przenieść pliki z jednego dysku na drugi.

Specyfikacja dysku ASUS ROG Strix SQ7

pojemność: 1 TB

interfes: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4

typ: M2. 2280

kontroler: Phison PS5018-E18

kości pamięci: Micron 3D TLC NAND

pamięć DRAM: 1 GB DDR4 DRAM

transfery: 7000/6000 MB/s

ASUS ROG Strix SQ7 powinien powalczyć z najwydajniejszymi modelami konkurencji, jak na przykład: Corsair Force MP600 PRO (LPX), Kingston KC3000, MSI Spatium M480 czy Seagate FireCuda 530.

Producent na początek przygotował tylko model o pojemności 1 TB. Nie jest to jednak zbyt tania propozycja, bo sprzęt został wyceniony na 199 euro (czyli dużo drożej od bliźniaczych modeli konkurencji).

Źródło: ASUS