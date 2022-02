Kingston KC3000 to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować entuzjastów poszukujących możliwie najszybszego dysku SSD. Czy rzeczywiście spełni ich oczekiwania?

Kingston KC3000 to topowe modele producenta, które są adresowane do wymagających użytkowników, poszukujących możliwie najszybszego dysku SSD.

Modele Kingston KC3000 korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0, dzięki czemu dyski mają oferować świetne transfery i liczbę operacji losowych.

Do naszej redakcji trafił model Kingston KC3000 o pojemności 1 TB - dysk przetestowaliśmy w benchmarkach i testach rzeczywistych.

4,8/5

Firma Kingston to jeden z głównych graczy na rynku dysków SSD, jednak dosyć długo wstrzymywał się on z wypuszczeniem modeli korzystających z magistrali PCI-Express 4.0. W końcu się doczekaliśmy – pod koniec ubiegłego roku producent zaprezentował gamingowe modele Kingston Fury Renegade, a niedługo później pojawiły się bliźniacze, cywilne modele Kingston KC3000.

Nas szczególnie zainteresowały modele Kingston KC3000. Mamy bowiem otrzymać bardzo podobne osiągi (a przynajmniej tak sugeruje specyfikacja) w nieco niższej cenie. Teoretycznie mówimy o górnej półce SSD. Jak jest w praktyce? Oczywiście postanowiliśmy to sprawdzić.

Kingston KC3000 - szybkie dyski SSD pod PCI-Express 4.0

Kingston KC3000 to najnowsze konsumenckie modele producenta, które zastępują wcześniejsze, udane serie Kingston KC2000 i Kingston KC2500. Nowe modele występują w pojemniejszych wersjach, a przejście na PCI-Express 4.0 powinno przełożyć się na spory wzrost wydajności.

Model Kingston KC2000 Kingston KC2500 Kingston KC3000 Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 512 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB Interfejs PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Silicon Motion SM2262EN

(8-kanałowy) Silicon Motion SM2262EN

(8-kanałowy) Phison PS5018-E18

(8-kanałowy) Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Toshiba 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(176-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 250 GB: 256 MB DDR3

» 500 GB: 512 MB DDR3

» 1 TB: 1 GB DDR3

» 2 TB: 2 GB DDR3 » 250 GB: 256 MB DDR3

» 500 GB: 512 MB DDR3

» 1 TB: 1 GB DDR3

» 2 TB: 2 GB DDR3 » 512 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4

» 4 TB: 4 GB DDR4 Transfery

(odczyt/zapis) » 250 GB: 3000/1100 MB/s

» 500 GB: 3000/2000 MB/s

» 1 TB: 3200/2200 MB/s

» 2 TB: 3200/2200 MB/s » 250 GB: 3500/1200 MB/s

» 500 GB: 3500/2500 MB/s

» 1 TB: 3500/2900 MB/s

» 2 TB: 3500/2900 MB/s » 512 GB: 7000/3900 MB/s

» 1 TB: 7000/6000 MB/s

» 2 TB: 7000/7000 MB/s

» 4 TB: 7000/7000 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 250 GB: 350 000/200 000 IOPS

» 500 GB: 350 000/250 000 IOPS

» 1 TB: 350 000/275 000 IOPS

» 2 TB: 250 000/250 000 IOPS » 250 GB: 375 000/300 000 IOPS

» 500 GB 375 000/300 000 IOPS

» 1 TB: 375 000/300 000 IOPS

» 2 TB: 375 000/300 000 IOPS » 500 GB 450 000/900 000 IOPS

» 1 TB: 900 000/1 000 000 IOPS

» 2 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS

» 4 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS Radiator brak brak aluminiowy z powłoką grafenową Gwarancja

Współczynnik TBW » 250 GB: 5 lat / 150 TB TBW

» 500 GB: 5 lat / 300 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW » 250 GB: 5 lat / 150 TB TBW

» 500 GB: 5 lat / 300 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW » 500 GB: 5 lat / 400 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 800 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1600 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 3200 TB TBW Cena wycofany ze sprzedaży » 250 GB: 160 zł

» 500 GB: 330 zł

» 1 TB: 530 zł

» 2 TB: 1090 zł » 512 GB: 490 zł

» 1 TB: 840 zł

» 2 TB: 1720 zł

» 4 TB: 4100 zł

Warto jednak zauważyć, że nowe modele są też wyraźnie droższe – można powiedzieć, że mówimy już o wyższym segmencie nośników pod PCI-Express 4.0. Konkurencja tutaj jest naprawdę mocna, bo w zbliżonej cenie można znaleźć modele Samsung 980 PRO, ale też Corsair MP600 PRO, Patriot Viper VP4300 czy WD Black SN850.

Kingston KC3000 1 TB - wygląd i budowa dysku

Producent udostępnił nam model Kingston KC3000 o pojemności 1 TB, który powinien cieszyć się największym zainteresowaniem w naszym kraju.



Dysk Kingston KC3000 wyposażono w niewielki radiator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła...

Kingston KC3000 zalicza się do nośników typu M.2 2280 – konstrukcja wykorzystuje 8-kanałowy kontroler Phison PS5018-E18, 176-warstwowe kości pamięci Micron 3D TLC NAND, a całość wspomaga 1 GB pamięci podręcznej DDR4 i dynamicznie przydzielany bufor typu pSLC.

Na układach umieszczono niewielką aluminiową blaszkę w grafenową (a właściwie grafitową) powłoką, która ma wspomagać odprowadzanie ciepła.



...w praktyce dysk bez dodatkowego chłodzenia osiąga wysokie temperatury, co skutkuje spadkiem wydajności

W praktyce ten sposób chłodzenia nie sprawdza się zbyt dobrze, bo nawet przy krótkotrwałym obciążeniu nośnik osiąga bardzo wysokie temperatury, co skutkuje throttlingiem i spadkiem wydajności. W takiej sytuacji konieczne jest montowanie dysku w gnieździe z dodatkowym radiatorem.

Dysk Kingston KC3000 został objęty 5-letnią gwarancją producenta, która została ograniczona współczynnikiem TBW – dla modelu 1 TB wynosi on 800 TB, co oznacza, że cały okres gwarancji można na nim dzień w dzień zapisywać jakieś 450 GB. To całkiem sporo, nawet w porównaniu do konkurencyjnych modeli z podobnego segmentu.

Na jaką wydajność możemy liczyć? Dla wersji o pojemności 1 TB producent deklaruje transfery sekwencyjne na poziomie 7000 MB/s przy odczycie i 6000 MB/s przy zapisie, podczas gdy liczba operacji losowych ma dochodzić do 900 000 IOPS przy odczycie i 1 000 000 IOPS przy zapisie. Wygląda więc na to, że powinniśmy otrzymać jeden z najwydajniejszych dysków SSD pod PCI-Express 4.0. Jak jest w praktyce?

Kingston KC3000 1 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT i płytą główną z chipsetem AMD X570 - to popularna konfiguracja, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

Platforma testowa:

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (21H1). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 3.10.08.506. Testy przeprowadziliśmy na odświeżonej procedurze, która lepiej obrazuje osiągi dysków.

CrystalDiskMark 8

CrystalDiskMark 8 – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 7465 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 7352 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5036 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5005 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3455 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 3093

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 4679 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 3615 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3614 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3082 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2161 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2100

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 671 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 671 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 669 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 649 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 550 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 523

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 92 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 88 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 86 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 64 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 63 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 59

CrystalDiskMark 8 – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 6332 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6108 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4283 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3052 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2973

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 KiB Q1T81

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5653 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5393 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4281 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3034 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2937

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 634 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 615 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 598 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 409 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 403 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 380

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 269 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 247 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 241 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 238 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 232 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 202

Co tu dużo mówić, Kingston KC3000 w większości testów wypada w ścisłej czołówce - dotyczy to zarówno pomiarów sekwencyjnych, jak i losowych. Jedynie Losowy zapis przy większej głębokości kolejki wypadł poniżej oczekiwań (gorzej nawet od modeli pod PCI-Express 3.0).

AS SSD Benchmark 2.0

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6078 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5751 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4363 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4180 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2971 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2728

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 103 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 76 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 76 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 73 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 65

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 2746 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2623 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2352 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2033 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1789 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1748

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,023 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,025 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,027 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,044

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5647 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5525 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4661 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3834 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2788 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2677

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 235 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 212 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 208 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 195 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 193 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 171

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3700 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3547 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3287 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2893 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2753 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2481

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,017 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,018 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,022

AS SSD Benchmark potwierdza nasze wcześniejsze wnioski - Kingston KC3000 w testach sekwencyjnych i losowych wypada praktycznie najlepiej z całej stawki.

PCMark 10

PCMark 10 Full System Drive to test, który symuluje wykorzystanie dysku w szerokim zestawie popularnych zastosowań - począwszy od kopiowania plików, przez uruchamianie gier, a skończywszy na pracy twórcej w pakiecie Adobe.

PCMark 10 Full System Benchmark - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3185 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2878 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2809 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2095 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1817 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1685

Dobre osiągi dysku przekładają się na świetny wynik w teście PCMark 10 - Kingston KC3000 bez problemu pokonał tutaj konkurencyjne modele pod PCI-Express 4.0.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to test, który skupia się na wykorzystaniu nośnika w grach - procedura testowa obejmuje instalowanie gry, uruchamianie popularnych gier, a nawet tworzenie gameplaya w pakiecie OBS.

3DMark - Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3539 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3203 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3040 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2731 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2051

3DMark potwierdził nasze wcześniejsze obserwacje - Kingston KC3000 wypada najlepiej spośród wszystkich przetestowanych modeli.

Kingston KC3000 1 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 9 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 10 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 17 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 17

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 66 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 66 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 73 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 Corsair MP 400 2 TB (PCIe 3.0) 82 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 86

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 12 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 14 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 15 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 18

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB (PCIe 3.0) 6 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 56 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 56 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 57 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 61

Tutaj również bez większego zaskoczenia - testowany model w większości testów plasuje się w ścisłej czołówce jeśli chodzi o testy rzeczywiste (jedynie przy kopiowaniu małych plików lekko ustępuje miejsca modelom ADATA XPG S70 i Patriot P400).

Kingston KC3000 1 TB - test bufora

Nośnik korzysta z dodatkowego buforu, który ma przyspieszyć zapisywanie danych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowuje się on przy kopiowaniu dużej porcji danych (w tym przypadku pliku o wadze prawie 100 GB).

Realnie dysk oferuje transfery na poziomie 2,2 GB/s. Co ważne wydajność nośnika nie spada nawet przy kopiowaniu dużej porcji danych.

Patriot P400 1 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy, jak dysk znosi mocne zapełnienie komórek pamięci - w tym celu wypełniliśmy 80% jego pojemności i ponownie sprawdziliśmy osiągi przy rzeczywistym użytkowaniu.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB 9 Kingston KC3000 1 TB (80%) 9

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB 73 Kingston KC3000 1 TB (80%) 74

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB 12 Kingston KC3000 1 TB (80%) 13

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB 5 Kingston KC3000 1 TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB 56 Kingston KC3000 1 TB (80%) 56

Kingston KC3000 bardzo dobrze radzi sobie także przy mocnym zapełnieniu komórek pamięci - różnice między pustym a zapełnionym nośnikiem są pomijalne.

Nowy król dysków SSD PCI-Express 4.0

I jak, zaskoczeni? Bo my bardzo! Kingston KC3000 to dysk, który rzeczywiście ma szansę zainteresować entuzjastów poszukujących możliwie najszybszego sprzętu… o ile są w stanie za niego odpowiednio zapłacić.

Producent postawił na nowoczesną konstrukcję, która potrafi wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0. Na pokładzie znalazł się świetny kontroler Phison E18 oraz topowe kości pamięci Micron 3D TLC NAND. Niestety, musimy się liczyć z bardzo wysokimi temperaturami – standardowy radiator nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła, więc nie obejdzie się bez dodatkowego chłodzenia (całe szczęście większość płyt głównych oferuje sloty M.2 z radiatorami).

Jeśli jednak uporamy się z temperaturami, dysk oferuje rewelacyjne osiągi – dotyczy to zarówno testów syntetycznych z pomiarem transferów sekwencyjnych i losowych, jak i testów przy realnym użytkowaniu dysku. Nie będzie przesadą, gdy powiemy, że Kingston KC3000 to obecnie jeden z najwydajniejszych dysków SSD dostępnych na rynku (i mocny kandydat do tytułu króla wydajności).

Niestety, zainteresowani zakupem muszą się liczyć z dosyć wysokimi cenami. Model o pojemności 1 TB kosztuje około 840 złotych, więc jest jednym z droższych SSD w tym segmencie. Za wyborem propozycji Kingston przemawia jednak długa gwarancja (5 lat) z dosyć wysokim współczynnikiem TBW (800 TB). Nie zaszkodziłoby jednak obniżyć ceny sprzętu o jakieś kilkadziesiąt złotych – wtedy otrzymalibyśmy naprawdę rewelacyjny produkt dla wymagających.

Opinia o Kingston KC3000 [1 TB] Plusy Świetna wydajność przy operacjach sekwencyjnych,

Bardzo dobra wydajność przy operacjach losowych,

Bardzo dobra wydajność realnym zastosowaniu,

Brak widocznego spadku wydajności po zapełnieniu,

Zmieści się do mniejszych urządzeń,

5 lat gwarancji,

Całkiem wysoki współczynnik TBW. Minusy Mocno się nagrzewa (co skutkuje spadkami wydajności),

Wysoka cena.