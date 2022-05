Firma MSI coraz pewniej wchodzi na rynek dysków SSD. Ostatnio w jej ofercie pojawił się model Spatium M480 Play, który sprawdzi się nie tylko w komputerach, ale też w konsoli PlayStation 5.

MSI Spatium M480 Play – szybki SSD dla PlayStation 5

Model Spatium M480 Play to w zasadzie zmodyfikowana wersja zwykłego Spatium M480 i Spatium M480 HS. Główna różnica sprowadza się do niedużego radiatora, dzięki czemu nośnik zmieści się też do konsoli PlayStation 5.



Dysk MSI Spatium M480 Play wykorzystuje nieduży radiator dzięki czemu zmieści się nie tylko do komputera, ale też do konsoli PlayStation 5

W ofercie producenta są dostępne cztery wersje pojemnościowe: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Dyski zostały wyposażone w kontroler Phison PS5018-E18, kości pamięci 3D TLC NAND, a także dodatkowy bufor pamięci podręcznej DRAM – świetna specyfikacja pozwala wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0.

W przypadku najpojemniejszych wersji transfery sekwencyjne sięgają aż 7000 MB/s przy odczycie i 6800 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych dochodzi do 650 000 IOPS przy odczycie i 700 000 IOPS przy zapisie. Warto jednak zaznaczyć, że mniej pojemne modele są odpowiednio wolniejsze.

Producent chwali się też wytrzymałością nośników – współczynnik TBW wynosi odpowiednio 350 TB (500 GB), 700 TB (1 TB), 1400 TB (2 TB) i 3000 TB (4 TB). Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem sprzętu jest długa, 5-letnia gwarancja.

Specyfikacja dysków MSI Spatium M480 Play

Model MSI Spatium M480 Play 500 GB MSI Spatium M480 Play 1 TB MSI Spatium M480 Play 2 TB MSI Spatium M480 Play 4 TB Pojemność 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4/NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4/NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4/NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4/NVMe 1.4 Kontroler Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Kości pamięci 3D TLC NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND Bufor DRAM 512 MB DDR4 1 GB DDR4 2 GB DDR4 4 GB DDR4 Transfery (odczyt/zapis) 6500/2850 MB/s 7000/5500 MB/s 7000/6800 MB/s 7000/6800 MB/s Operacje losowe (odczyt/zapis) 170 000/600 000 IOPS 350 000/700 000 IOPS 650 000/700 000 IOPS 650 000/700 000 IOPS Radiator tak (10,7 mm) tak (10,7 mm) tak (10,7 mm) tak (10,7 mm) Gwarancja (TBW) 5 lat (350 TB) 5 lat (700 TB) 5 lat (1400 TB) 5 lat (3000 TB)

MSI Spatium M480 Play - cena

MSI Spatium M480 Play powinien zainteresować konsolowych graczy korzystających z PS5 – dodatkowy dysk pozwoli rozszerzyć dostępne miejsce na gry, zachowując przy tym świetne parametry ładowania i zapisywania gier. Z nośnika można również korzystać też w komputerach i laptopach.

Początkowo do sprzedaży trafią dwie wersje pojemnościowe - Spatium M480 Play 1 TB został wyceniony na 839 złotych, a Spatium M480 Play 2 TB na 1619 złotych.

Warto dodać, że w przypadku zwykłych modeli Spatium M480 i M480 HS do 3 czerwca można skorzystać z promocji - kupujący takie dyski mogą otrzymać voucher Steam o wartości 30 euro (1 TB) lub 45 euro (2 TB).

Źródło: MSI