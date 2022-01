Składacie niedrogi komputer do grania? W takim razie warto zainteresować się najnowszą propozycją Nvidii – model GeForce RTX 3050 to podstawowa propozycja, która powinna spełnić oczekiwania większości graczy. Sprawdziliśmy jakie modele pojawią się w sprzedaży.

GeForce RTX 3050 to następca popularnych modeli z serii 50 – GeForce GTX 1050 i GeForce GTX 1650. To właśnie ten segment cieszy się największym zainteresowaniem ze strony graczy (szczególnie teraz, gdy ceny kart poszły mocno w górę).

Co oferuje GeForce RTX 3050? Wydajność karty

GeForce RTX 3050 to najnowsza i najsłabsza propozycja z generacji Nvidia Ampere - karta plasuje się poniżej modelu GeForce RTX 3060. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja oferuje już wyraźnie gorszą specyfikację.

Model GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 8 GB GeForce GTX 1650 Układ graficzny Ampere GA106-300 Ampere GA106-150 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 3584 2560 896 Jednostki teksturujące 112 80 56 Jednostki rasteryzujące 64 64 32 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 80 (3. gen) - Jednostki RT 28 (2. gen) 20 (2. gen) - Taktowanie rdzenia 1320/1777 MHz 1552/1777 MHz 1485/1665 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR5 128-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz 14 000 MHz 8000 MHz Przepustowość pamięci 360 GB/s 224 GB/s 128 GB/s TGP (zasilanie) 170 W (8-pin) 130 W (8-pin) 75 W (brak) Cena (sugerowana) $329 $249 $149

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Ampere GA106 z 2560 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Pobór mocy oszacowano na 130 W, więc karta wymaga podłączenia 8-pinowej wtyczki zasilającej.

Co ważne, akcelerator wspiera wszystkie technologie wprowadzone w serii Ampere. Gracze mogą zatem korzystać z takich funkcji, jak: Ray Tracing, Nvidia DLSS, Nvidia Reflex czy Nvidia Broadcast.

Na jaką wydajność możemy liczyć? Producent chwali się, że karta RTX 3050 nada się do grania w rozdzielczości 1080p – ma ona obsłużyć najnowsze gry wykorzystujące ray tracing przy ponad 60 fps (z włączonym DLSS). Więcej szczegółów powinniśmy poznać po publikacji niezależnych testów.

Kiedy GeForce RTX 3050 trafi do sprzedaży?

Jesteście zainteresowani zakupem GeForce RTX 3050? Jeśli tak, to będziecie musieli jeszcze trochę poczekać - co prawda karta pojawiła się na targach CES 2022, ale jak na razie mieliśmy do czynienia tylko z tzw. papierową premierą. Sklepowa premiera karty została zaplanowana na 27 stycznia.

Ile trzeba będzie zapłacić? Polski oddział Nvidii podaje, że ceny kart mają się zaczynać od 1359 złotych... ale prawdę mówiąc mamy wątpliwości czy rzeczywiście będzie można ją za tyle kupić (wszyscy przecież wiemy jak obecnie wygląda sytuacja na rynku i jak bardzo ceny kart są zawyżone).

Przegląd kart graficznych GeForce RTX 3050

W sprzedaży pojawią się wyłącznie autorskie konstrukcje opracowane przez partnerskich producentów. Większość kart wykorzystuje chłodzenie z jednym lub dwoma wentylatorami. Nie brakuje też fabrycznie przyspieszonych wersji, które mają oferować lepsze osiągi.

ASUS

Firma ASUS przygotowała trzy wersje karty, które powinny spełnić oczekiwania różnych użytkowników.



ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 OC

Model ROG Strix OC to topowa propozycja, która wyróżnia się świetnym chłodzeniem - producent zastosował 2,7-slotową konstrukcję z trzema wentylatorami (oferującymi pasywny tryb działania). Nie zabrakło też podświetlenia RGB LED i osłony rewersu laminatu (tzw backplate). Całość prezentuje się znakomicie. Dodatkowym atutem są fabrycznie podniesione zegary.



ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC

Wersja Dual OC też pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami, ale wykorzystuje mniej rozbudowane chłodzenie. Tym razem zastosowano dwa wentylatory i plastikową obudowę (z subtelnym podświetleniem RGB LED). Na rewersie laminatu zamontowano backplate.



ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 OC

Phoenix sprawdzi się w miniaturowych komputerach, gdzie nie ma dużo miejsca na kartę graficzną. Konstrukcja wyróżnia się kompaktowym chłodzeniem z pojedynczym wentylatorem (też zastosowano tutaj płytkę backplate). Warto zaznaczyć, że karta pracuje ze standardowymi taktowaniami.

Gainward

W ofercie firmy Gainward pojawiły się dwie wersje karty GeForce RTX 3050: Ghost powinien zainteresować bardziej wymagających użytkowników, a Pegasus to ekonomiczna propozycja.



Gainward GeForce RTX 3050 Ghost OC

GeForce RTX 3050 Ghost występuje w wersji standardowej i fabrycznie podkręconej (1822 MHz). Do chłodzenia karty wykorzystano dwuslotowy cooler z dwoma wentylatorami, który przyozdobiono podświetleniem RGB LED. Producent chwali się niskim poziomem generowanego hałasu i obsługą pasywnego trybu Zero RPM.



Gainward GeForce RTX 3050 Ghost OC

Drugi model - GeForce RTX 3050 Pegasus wykorzystuje kompaktowe chłodzenie z pojedynczym wentylatorem (też wspierającym tryb Zero RPM). Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komputerach ITX. Klienci będą mieli do wyboru wersję pracującą ze standardowymi zegarami i podkręconą (1807 MHz).

Gigabyte

Gigabyte też przygotował dwie wersje akceleratora – tańszą GeForce RTX 3050 Eagle (dostępny też w fabrycznie podkręconej wersji Eagle OC) oraz większą, lepiej chłodzoną GeForce RTX 3050 Gaming OC.



Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC

Wymagający użytkownicy powinni zwrócić uwagę na model Gaming OC – to jedna z większych wersji GeForce RTX 3050. Producent zastosował rozbudowane chłodzenie WindForce 3X z trzema 80-milimetrowymi wentylatorami (dodatkowym atutem jest pasywny tryb pracy). Chłodzenie schowano pod obudową z tworzywa sztucznego, a całość przyozdobiono podświetlanym logo producenta.



Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle wykorzystuje autorskie chłodzenie WindForce 2X, które mogliśmy spotkać w poprzednich konstrukcjach producenta – cooler obejmuje dwa 90-milimetrowe wentylatory (z pasywnym trybem pracy), a całość schowano pod obudową z tworzywa sztucznego.

Inno3D

W ofercie firmy Inno3D jak na razie jest dostępna tylko jedna karta GeForce RTX 3050 – to model Twin X2, który występuje w wersji standardowej i lekko podkręconej (OC).



Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC

Propozycja Inno3D nie powinna być dla nas zaskoczeniem, bo przypomina ona poprzednie modele tej marki. Producent postawił na dwuslotowe chłodzenie z dwoma 90-milimetrowymi wentylatorami, które ma zapewniać optymalne temperatury pracy rdzenia. Dodatkowo na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. W podkręconej wersji taktowanie rdzenia podniesiono do 1792 MHz.

MSI

Firma MSI tym razem nie zawiodła i zaoferowała trzy wersje karty, które mają być dostępne w różnych segmentach cenowych: Gaming, Ventus 2X i Aero ITX (wszystkie występują też w fabrycznie przyspieszonych konfiguracjach).



MSI GeForce RTX 3050 Gaming X

GeForce RTX 3050 Gaming na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Uwagę zwraca autorskie chłodzenie Twin Frozr 8 z dwoma wentylatorami Torx Fan 4.0 (dzięki technologii Zero Frozr mogą one zostać wyłączone, dzięki czemu cooler pracuje pasywnie). Kartę przyozdobiono podświetleniem Mystic Light, a na odwrocie laminatu znalazła się metalowa płytka backplate.



MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC

Ventus 2X może nie wygląda tak efektownie, ale też wyróżnia się dopracowanym chłodzeniem – producent zastosował dwuslotową konstrukcję z dwoma dużymi „śmigiełkami” Torx Fan 3.0 (też wspierają one technologię Zero Frozr). Całość uzupełnia płytka backplate, tym razem wykonana z tworzywa sztucznego.



MSI GeForce RTX 3050 Aero ITX OC

Model Aero ITX zaprojektowano z myślą o miniaturowych komputerach, gdzie nie ma miejsca na duże karty graficzne. Konstrukcja wykorzystuje kompaktowe chłodzenie tylko z jednym wentylatorem. Nie zrezygnowano też z płytki backplate osłaniającej laminat (element został wykonany z tworzywa sztucznego).

Palit

Jakie karty znajdziemy w ofercie firmy Palit? Tutaj nie powinno być zaskoczenia – producent przygotował modele Dual i StormX (obydwa występują też w podkręconych wersjach).



Palit GeForce RTX 3050 Dual OC

Wersja GeForce RTX 3050 Dual wyposażona została w większe, podświetlane chłodzenie z dwoma wentylatorami o średnicy 90 mm – producent chwali się, że konstrukcja ma zapewniać wydajne chłodzenie i cechować się dobrą kulturą pracy (funkcja 0-db Tech odpowiada za bezgłośną pracę w spoczynku). Dodatkowo na odwrocie laminatu znalazł się backplate poprawiający wentylację. Wersja OC została podkręcona do 1822 MHz.



Palit GeForce RTX 3050 StormX OC

StormX to z kolei propozycja dla mniejszych komputerów – karta ma zaledwie 17 cm długości, więc sprawdzi się w konfiguracjach typu ITX. Producent zastosował nieduże chłodzenie z jednym wentylatorem (też zastosowano tutaj pasywny tryb działania 0-db Tech). Na obudowie znalazło się podświetlane logo producenta, które nadaje karcie ciekawszego wyglądu. Model OC został podkręcony do 1807 MHz.

Zotac

Na koniec propozycja firmy Zotac – w ofercie producenta pojawił się model Twin Edge, który zalicza się do ciekawszych modeli GeForce RTX 3050. Karta pojawi się w wersji standardowej i podkręconej (rdzeń przyspieszono do 1807 MHz).



Zotac GeForce RTX 3050 Twin Edge OC

Karta została wyposażona w autorskie chłodzenie IceStorm 2.0, które obejmuje dwa duże wentylatory – konstrukcja ma zapewniać niskie temperatury, a przy tym cechować się dobrą kulturą pracy (dzięki technologii Freeze Fan Stop wentylatory pozostają wyłączone przy małym obciążeniu). Dodatkowo na odwrocie laminatu zastosowano metalową osłonę (tzw. backplate).

Źródło: ASUS, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Nvidia, Palit, Zotac