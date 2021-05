Asus Zenfone 8 Flip to smartfon o topowej wydajności, a także niebanalnym wyglądzie. Obracany aparat przekłada się na wyświetlacz bez skazy.

Asus Zenfone 8 Flip ma obracany aparat

Zgodnie z obietnicami, Asus pochwalił się dziś serią Zenfone 8. Serią, bo światło dzienne ujrzał nie tylko interesujący Zenfone 8, ale również Zenfone 8 Flip. W tym przypadku producent zachował element znany z zeszłorocznych propozycji, czyli obracany aparat. Pełni on rolę zarówno głównego, jak i przedniego modułu. Efekty? Ponadprzeciętne selfie i design bardziej kuszący niż u konkurencji. Wprawdzie to rzecz gustu, ale wiele osób zgadza się ze stwierdzeniami, że wyświetlacz pozbawiony jakiegokolwiek wcięcia to bardzo estetyczne rozwiązanie.

Ogólnie Zenfone 8 Flip może być przedstawiany jako większy i nieco bardziej zaawansowany brat Zenfone'a 8. Ekran ma w tym przypadku 6,67 cala i chociaż również rozdzielczość Full HD+ to jednocześnie nieco niższą częstotliwość odświeżania 90 Hz.

Z racji swojej konstrukcji nie jest wodoszczelny, ale poza ładniejszym designem ma coś jeszcze do zaoferowania - większą baterię oraz bardziej rozbudowane możliwości fotograficzne. Do sensora głównego IMX686 oraz ultraszerokokątnego IMX363 producent dorzucił bowiem teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Dodatkowo znalazło się tu również miejsce na czytnik kart pamięci microSD.

Specyfikacja Zenfone'a 8 Flip w szczegółach

Android 11 z ZenUI

ekran AMOLED 6,67 cala, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660

8 GB pamięci RAM LPDDR5

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 + microSD

kamera 64 Mpix, f/1.8 z OIS + 12 Mpix, f/1.8 + 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym

Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, 5G

głośniki stereo, dual SIM (hybrydowy)

bateria 5000 mAh, ładowanie 30W

wymiary 165,04 x 77,28 x 9,6 mm

waga 230 g

Zenfone 8 Flip w Polsce

Podobnie jak Zenfone 8, również Zenfone 8 Flip będzie dostępny na naszym rynku. W tym przypadku pojawi się tylko jeden wariant - 8 GB RAM + 256 GB.

Zainteresowani otrzymają do wyboru dwie wersje kolorystyczne (srebrną Glacier Silver oraz czarną Galactic Black), zapłacą 3599 złotych.

Źródło: asus