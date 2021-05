Asus zaczyna coraz śmielej promować swojego nowego smartfona. Postawił przy tym na strategię, w ramach której chwali się konkretnymi informacjami.

ZenFone 8 z wodoszczelną obudową

Nie jest do końca pewne, co zobaczymy. O ile wcześniej spekulowano o aż trzech smartfonach (ZenFone 8 Mini, ZenFone 8 oraz ZenFone 8 Pro), ostatecznie możemy mieć do czynienia z premierą jednej propozycji. Producent zapowiada nie nową serię, ale model ZenFone 8. Co ważne, jednocześnie serwuje coraz więcej konkretów.

Niektóre mogą budzić skrajne odczucia. ZenFone 6, ZenFone 7 i ZenFone 7 Pro wyróżniały się obrotowymi aparatami fotograficznymi. Zapewniało to nie tylko wysokiej jakości zdjęcia selfie, ale przede wszystkim atrakcyjną stylistykę - ekrany pozbawione jakichkolwiek wcięć. Producent zdecydował się jednak porzucić tę koncepcję, nadchodzący smartfon będzie wyposażony w ekran z aparatem selfie umieszczonym w jednym z narożników (tzw. punch-hole). Rekompensatą będzie cecha, której dla odmiany brakowało w wymienionych propozycjach z poprzednich generacji. ZenFone 8 otrzyma obudowę wodoszczelną zgodnie z normą IP68.

Wouldn’t it be nice if you and I were Protected, 6oth of us? https://t.co/ig6HaxNLtQ #Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize — ASUS (@ASUS) May 2, 2021

Co jeszcze zaoferuje nowy ZenFone?

Poza potwierdzeniem powyższych zmian i nowości, nieco wcześniej producent pochwalił się, że nadchodzący smartfon będzie wyposażony w złącze audio 3.5mm. Chociaż wzrasta popularność słuchawek bezprzewodowych, wciąż nie brakuje zwolenników klasycznych rozwiązań, z tego względu obecność złącza słuchawkowego powinna spotkać się z ciepłym przyjęciem.

Wielce prawdopodobne, że nie będą to najważniejsze punkty specyfikacji nadchodzącego smartfona. Już wcześniej pojawiły się nieoficjalne doniesienia, iż zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 i aż 16 GB pamięci RAM (zapewne pojawią się też warianty z mniejszymi zasobami pamięci). Jeśli zostanie to potwierdzone będziemy mogli mówić o jednym z najwydajniejszych smartfonów na rynku.

Producent mocno akcentuje zresztą, iż zaoferuje model kompaktowy, ale bardzo mocny. Kompaktowy powinno przełożyć się tu na ekran o przekątnej poniżej 6 cali.

Oficjalna premiera odbędzie się 12 maja. Czekacie?

Źródło: Asus

