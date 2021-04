Nieco ponad dwa tygodnie. Tyle czasu dzieli nas od premiery nowego smartfona firmy Asus. Smartfona, który zapowiada się bardzo obiecująco.

Kiedy premiera (serii) ZenFone 8?

O tym, iż nadchodzą następcy modeli z serii ZenFone 7 mówi się od dłuższego czasu. Wreszcie mamy do czynienia z oficjalnymi informacjami, ponieważ producent ujawnił datę premiery. Długo czekać nie będziemy, do 12 maja.

Producent nie zdradza tutaj wiele, ale to z reguły norma przy tego typu zapowiedziach. Bardzo interesujące jest jednak hasło promujące nadchodzące wydarzenie - „Big on Performance. Compact in Size.”.

It’s all about the eights! How many eights can fit in your phone? Relieved face

Know more:https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize — ASUS (@ASUS) April 25, 2021

Czy ZenFone 8 Mini faktycznie będzie mini?

Wedle nieoficjalnych informacji pojawiających się na przestrzeni ostatnich tygodni Asus szykuje aż 3 smartfony - ZenFone 8 Mini, ZenFone 8 oraz ZenFone 8 Pro. Trudno teraz wyrokować, czy faktycznie zobaczymy aż tyle. Faktem jest jednak, że z racji sytuacji panującej na rynku mobilnym wiele osób interesowały wzmianki o modelu z dopiskiem Mini.

Sugerowały one, iż zostanie wyposażony w 5,9-calowy wyświetlacz Full HD+, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 i nawet 16 GB pamięci RAM. Co do wysokiej wydajności nikt dyskutować zatem nie powinien. Otwarte pozostaje natomiast pytanie dotyczące gabarytów smartfona.

Redakcja portalu PhoneArena otrzymała fizyczne zaproszenie na nadchodzącą premierę. Zawierało ono przezroczysty kawałek plastiku mierzący 148 x 69 mm. Jeśli zdradza on wielkość ZenFone'a 8 Mini to tak jak ostatnio sugerowaliśmy będzie mu bliżej nie do iPhone'a 12 mini, ale do iPhone'a 12.

Możliwe też, że pokazany zostanie tylko jeden smartfon i nie da się wykluczyć, że ostatecznie będzie to ZenFone 8. Taki scenariusz oznaczałby znaczące zmniejszenie ekranu względem poprzedniej generacji. Tak czy inaczej wydajnych smartfonów z ekranem mniejszym niż 6 cali i Androidem brakuje. Dobrze byłoby, aby chociaż Asus to dostrzegł.

Źródło: asus, foto: phonearena

