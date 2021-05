Producenci smartfonów zapomnieli, że są osoby, którym niekoniecznie podoba się trend stosowania coraz większych wyświetlaczy. Asus Zenfone 8 to propozycja właśnie dla nich.

Topowa wydajność i mniej niż 6 cali

O premierze nowych smartfonów tajwańskiego producenta mówiło się od dłuższego czasu. Nie było jednak pewne, co dokładnie zaprezentuje. Wszystko się wyjaśniło i chociaż do sklepów trafi nie ZenFone 8 Mini, a po prostu ZenFone 8 to najważniejsza będzie nie nazwa, ale specyfikacja.

Doczekaliśmy się bowiem smartfona o topowej wydajności i kompaktowych gabarytach. ZenFone 8 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,9 cala, dzięki czemu cała konstrukcja mierzy 148 mm długości i 68.5 mm szerokości. Mocno akcentowano to podczas prezentacji przedstawiając korzyści podczas codziennej obsługi jedną dłonią czy przy noszeniu smartfona w kieszeni.

Wśród najlepszych telefonów nie znajdziemy rywali o podobnych gabarytach. Owszem, są iPhone 12 mini i iPhone 12, ale to przecież zupełnie inny system. Na pokładzie ZenFone'a 8 znalazł się Android 11 z ZenUI, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660, który otrzymał do pomocy dużo pamięci RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Jakiej wydajności można się spodziewać? Świetnej. I to stwierdzenie nie tylko na bazie opisu, ale też pierwszych testów, które mieliśmy już okazję przeprowadzić.

Specyfikacja smartfona Asus Zenfone 8

Android 11 z ZenUI

ekran AMOLED 5,9 cala, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 120 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660

do 16 GB pamięci RAM LPDDR5

do 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 64 Mpix, f/1.8 z OIS + 12 Mpix, f/1.8

kamera przednia 12 Mpix

Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, 5G

głośniki stereo, wodoszczelność IP68, dual SIM

bateria 4000 mAh, ładowanie 30W

wymiary 148 x 68.5 x 9 mm

waga 169 g

Co z najwyższej półki, a czego brakuje?

Aparat fotograficzny nie robi tu wrażenia jeśli chodzi o liczbę wbudowanych obiektywów, ale przecież nie to jest najważniejsze. Zenfone 8 ma obiektyw główny IMX686 oraz obiektyw ultraszerokokątny IMX363, który będzie wykorzystywany również do zdjęć makro. Jeśli chodzi o rejestrowanie wideo to smartfon zapewni materiały w jakości maksymalnie 8K w 24 fps lub 4K w 60 fps.

Jeśli będziemy stawiać Zenfone'a 8 obok flagowych smartfonów to niektórym doskwierać mogą niezbyt imponujące technologie ładowania baterii. W aparacie głównym mógłby pojawić się też teleobiektyw, bo już brak czytnika na kartę microSD to przypadłość dość częsta.

Na pewno nie wypada narzekać tu nie tylko na wydajność, ale też na wyświetlacz, bo producent postawił na panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych. Bardzo dobrze prezentuje się też zaplecze komunikacyjne.

Niektórzy mogą żałować, że kosztem wodoszczelności producent odszedł od obrotowego aparatu zapewniającego ładniejszy design. Pojawi się on w modelu Zenfone 8 Flip, chociaż ten nie będzie już tak kompaktowy.

Asus Zenfone 8 - polskie ceny i przedsprzedaż

Możemy już potwierdzić, że Zenfone 8 będzie dostępny w Polsce. Co więcej, znamy też jego ceny.

8/128 GB - 2999 złotych

8/256 GB - 3299 złotych

16/256 GB - 3599 złotych

Co sądzicie o takich cenach? Jest jeszcze jedna ważna informacja. Producent zadeklarował, że w przedsprzedaży wariant 8/128 GB można będzie zamówić za 2699 złotych. Czekamy jedynie na terminy dotyczące dostępności smartfona.

Źródło: asus, gsmarena