Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T to jeden z tych sprzętów, który sprawdzi się w najbardziej wymagających zastosowaniach. Specyfikacja imponuje, ale cena może zaskoczyć.

Asustor nie zwalnia tempa i prezentuje coraz szybsze serwery NAS. Niedawno pisaliśmy o modelu Lockerstor 8 AS6508T, który cechował się świetną wydajnością. Jeżeli jednak szukacie czegoś jeszcze lepszego, powinniście zwrócić uwagę na Lockerstor 10 Pro AS7110T – najlepszy model w ofercie producenta.

Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T z podzespołami klasy serwerowej

Lockerstor 10 Pro AS7110T przede wszyskim wyróżnia się specyfikacją, która swoimi korzeniami sięga rozwiązań serwerowych – na pokładzie znalazł się czterordzeniowy procesor Intel Xeon (Coffee Lake) oraz 8 GB pamięci DDR4 RAM z korekcją błędów ECC (w razie potrzeby można ją rozszerzyć nawet do 32 GB i wspomóc pamięcią podręczną w postaci dwóch szybkich dysków SSD M.2 NVMe).

Producent twierdzi, że takie połączenie ma zapewnić nie tylko znakomite osiągi w środowiskach wielozadaniowych, ale też czuwać nad poprawnością danych (co powinno mieć znaczenie w scenariuszach, gdzie jakiekolwiek błędy nie są akceptowalne).

NAS oferuje dziesięć zatok na dyski, które mogą pracować zarówno w ramach macierzy RAID, jak i jako niezależne napędy. Nośniki można wymieniać “w locie” (hot swapping), a także szyfrować zapisywane na nich dane (AES-256). Ponadto udostępniono dwa szybkie porty USB 3.1 (10 Gb/s), które pozwalają na podłączenie zewnętrznych nośników.

Gdyby tego było mało, do dyspozycji oddano aż cztery karty sieciowe – dwie o przepustowości 10 Gbps (dzięki agregacji łączy możliwe jest jej podwojenie) i dwie o przepustowości 2,5 Gbps (przy połączeniu pozwalają one uzyskać dwukrotnie wyższą przepustowość). Co warto podkreślić, Lockerstor 10 Pro AS7110T bez problemu jest w stanie wykorzystać taką łączność (podczas testów producenta uzyskano transfer 1,1 GB/s przy obciążeniu pojedynczego kontrolera).

Osiągi to nie wszystko – Asustor obiecuje też łatwą integrację i bezproblemową współpracę

Lockerstor 10 Pro AS7110T to sprzęt dedykowany firmom, gdzie liczą się tylko najwydajniejsze rozwiązania. Warto dodać, że zapewnia on łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT oraz bezproblemową współpracę z wiodącymi rozwiązaniami wirtualizacyjnymi, takimi jak Cytrix, VMware czy Hyper-V.

Urządzenia działa pod kontrolą systemu ADM (opartego na Linuxie). Aby rozszerzyć funkcjonalność dysku, administratorzy mogą skorzystać z kilkuset aplikacji dostępnych w sklepie AppCentral.

To najwydajniejszy, ale i najdroższy NAS - cena może zaskoczyć

Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T trafi do europejskiej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych tygodni. Sugerowana cena ma wynosić około 10 000 zł – kwota nie wydaje się mała, ale przy podanej specyfikacji wydaje się w pełni uzasadniona. Nie jest tajemnicą, że taki sprzęt potrafi zwrócić się z nawiązką.

Źródło: Asustor

