Znany wam pewnie motoryzacyjny marketplace, OTOMOTO, który miesięcznie odwiedza 6 milionów użytkowników, wdraża usługę wspomagającą zakup używanych samochodów. OTOMOTO Pay ma wyeliminować w zamyśle największe bolączki kupujących pojazdy.

Choc UE dąży do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, co spotyka się ze sprzeciwem polityków, a zarazem kwestia elektryków potrafi być elementem walki wizerunkowej, to większość kierowców nie myśli o takich rzeczach. Dla nich najbliższa przyszłość to ta z posiadanym lub kupionym, i to z drugiej ręki, samochodem.

Czego obawiamy się kupując pojazd z drugiej ręki? O czym nie wiemy jeśli robimy to od święta, a nie regularnie? Odpowiedzi na oba pytania są dość podobne. Trzy najważniejsze obawy kupujących pojazdy, to wiedza o faktycznym stanie technicznym, a także łatwość uzyskania wsparcia finansowego przed zakupem, szczególnie w czasach, gdy kredyty samochodowe udzielane przez banki odchodzą w przeszłość. I w końcu wiedza, czy koszty, o których się dowiadujemy to już wszystko na co musimy być przygotowani.



Aby uścisk dłoni po sprzedaży/zakupie samochodu był faktycznie gestem przyjaźni, musi zadziać się wiele rzeczy

Pierwszy krok. Trzeba gdzieś samochodu, który chcemy kupić, poszukać

Jednym z ulubionych miejsc, w którym polscy klienci decydują się na poszukiwanie aut, a także tym, które uznawane jest za pewniaka, gdy chcemy mieć gwarancję znalezienia szerokiej oferty, a w końcu tego co nam odpowiada, jest OTOMOTO. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych w 2022 roku przez Kantar, z których wynika, że ponad 2/3 Polaków uważa OTOMOTO za lidera branży ogłoszeń motoryzacyjnych, a aż 82% stawia OTOMOTO na najwyższym stopniu podium, gdy chodzi o najlepsze miejsce do poszukiwania samochodu.

To samo badanie dostarczyło także ciekawych informacji o tym jak oceniamy swoje możliwości finansowe i rynek kredytów samochodowych na przestrzeni ostatniego roku. Jak można było się spodziewać, aż 57% respondentów swoją kondycję finansową widzi jako gorszą, tylko 10% uważa, że jest lepiej.

Nie jest więc zaskoczeniem, że kredytowanie zakupu pojazdu cieszy się popularnością, bo nie każdego stać na jednorazowe pokrycie wymaganej kwoty. Jednak tylko 36% Polaków widzi kredyt jako dobry mechanizm wsparcia, na dodatek ułatwiający zakup lepszego niż planowany pojazdu. Reszta woli rozstać się od razu z gotówką. Dlaczego?

Kredyt samochodowy, coś co potrzebujemy, ale też coś czego się obawiamy

Gdy przyjrzeć się temu, jak Polacy widzą rynek kredytów samochodowych, to widać, że mamy podział na dwie grupy. Obie liczne, ale tą większą są osoby, które widzą kredyty jako coś trudnego do ogarnięcia, związanego ze zbyt dużą liczbą formalności. Jedna trzecia z nas uważa, że informacje kredytowe są wyłożone czytelnie przez instytucje finansowe, ale dwie trzecie jest przeciwnego zdania. Podobny rozkład mamy, gdy chodzi o finalizację procedury kredytowej. Sześciu na dziesięciu kierowców obawia się zaciągnięcia kredytu. Dla sprzedawców to utrata potencjalnych klientów, dla kupujących okazji na nabycie ciekawszego pojazdu, nawet jeśli przed zakupem lubimy oglądać propozycje droższe niż te, na które możemy sobie pozwolić.

Obawy związane z finansowaniem zakupu pojazdu towarzyszą jak się okazuje prawie wszystkim. Co prawda niewielka grupa najpierw decyduje się na markę, a potem myśli o pieniądzach, ale dla 84% Polaków budżet okazuje się elementem krytycznym podczas zakupu samochodu.

OTOMOTO Pay, czyli sposób na ułatwienie sobie zakupu samochodu

A jeśli pieniądze nie są problemem? Zapewne mieliście już choć raz okazję zastanawiać się nad zakupem samochodu, albo nawet taki zakup zrealizowaliście. I prawie na pewno na etapie zakupowym pojawiały się wątpliwości nie tylko skąd wziąć pieniądze, ale i takie, jak go potem ubezpieczyć, jak uniknąć wpakowania się w zakup pojazdu w stanie technicznym odbiegającym od tego, który zdaje się sugerować ogłoszenie.

Owszem można sobie z wątpliwościami, które pojawiają się na etapie zakupu samochodu poradzić samodzielnie, z pomocą znajomego, czy po prostu angażując trochę własnego czasu, by zdobyć potrzebne informacje. OTOMOTO Pay zdaje się być usługą, która proces zakupu, ale też finansowania utrzymania samochodu, maksymalnie upraszcza.

OTOMOTO Pay dąży do tego, by kupujący wiedział dokładnie jakie koszty poniesie podczas zakupu, a także, by nie narażać go na ewentualny uszczerbek oceny zdolności kredytowej w BIK. Plusem jest także możliwość wyboru konkretnego auta już po otrzymaniu zgody na finansowanie zakupu

Przyjrzyjmy się co dostajemy w jej ramach:

rekomendację oferty jednej z 18 instytucji finansowych (w tym PKO Leasing, BNP Paribas, Alior Bank, Alior Leasing, Santander Consumer Financial Solutions, Santander Consumer Multirent, Raiffeisen, Cofidis, Inbank, Arval i Brutto.pl), czyli mówiąc wprost, najatrakcyjniejszą ofertę kredytowania zakupu

roczną gwarancję na nieprzewidziane naprawy, czyli coś co lepiej mieć niż nie mieć, nawet jeśli nie zakres napraw nie jest największy

ofertę najtańszego ubezpieczenia na rynku (wybór z 15 towarzystw ubezpieczeniowych), czyli krok, który musimy i tak wykonać, robi za nas OTOMOTO

raport historii pojazdu przed zakupem (do 3 pojazdów, raport tworzy firma autoDNA), czyli informacje, które zawsze staramy się zgromadzić, ale nie zawsze mamy do tego cierpliwość

Ta oferta jest kierowana do wszystkich sprzedających i kupujących, ale z pewnością docenią ją najbardziej te osoby, dla których proces zakupu/sprzedaży samochodu jest czymś skomplikowanym i obawiają się oni o popełnienie błędu, pominięcie tych najbardziej intratnych ofert. A także co najważniejsze, chcą mieć pewność, że nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów. Potwierdzają to badania, wedle których aż 71% kierowców oczekuje oferty finansowania, która zawiera usługi serwisowe w cenie raty. Podobnie jest z ubezpieczeniami OC/AC, które chciałoby mieć w cenie 72% kierowców.

Wygląda to ciekawie, choć z pewnością można zastanawiać się, czy wszystkie punkty będą realizowane zgodnie za zapowiedziami. Na to odpowiedzią będzie sprawdzian usługi OTOMOTO Pay w praktyce. A zatem.

Kiedy będzie można skorzystać z OTOMOTO Pay?

Zgodnie z zapowiedzią OTOMOTO - do 31 marca 2023 roku narzędzie OTOMOTO Pay będzie dostępne losowo przy 50% ogłoszeń w OTOMOTO. Do tego momentu finansowanie będzie dostępne dla wszystkich za pośrednictwem strony otomotopay.pl. Po okresie przejściowym, od kwietnia 2023 roku, także z poziomu platformy OTOMOTO, z OTOMOTO Pay będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy.

Źródło: OTOMOTO, foto: OTOMOTO