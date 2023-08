Po zmianie marki Twittera na X miliarder Elon Musk postanowił wystawić znaki budowlane zdobiące wcześniej jego budynek i inne pamiątki na aukcję. Wygląda na to, że chce on jak najszybciej usunąć z pamięci niebieskiego ptaka i ruszyć naprzód.

Asortyment po Twitterze

Na aukcję trafiły 584 przedmioty z zewnętrznych ścian budynku Twittera oraz z jego wewnętrznego wyposażenia. Wśród rzeczy, które można kupić, znalazły się stoliki kawowe, duże klatki dla (niebieskich) ptaków, krzesła i biurka, a także stanowisko DJ-a i sporą ilość instrumentów muzycznych.

Na aukcję trafiły też obrazy olejne dwóch grafik, które stały się szczególnie popularne dzięki Twitterowi. Jeden to selfie, jakie z gwiazdami zrobiła sobie Ellen Degeneres podczas rozdania Oscarów w 2014 roku, a drugi to przedstawienie byłego prezydenta Obamy, które umieścił on na Twitterze po swojej reelekcji w 2012 roku.

Aukcją objęty jest też jeden z szyldów z niebieskim ptakiem, który do tej pory przytwierdzony jest do jednej ze ścian siedziby Twittera w San Francisco. Regulamin aukcji głosi, że „Kupujący jest odpowiedzialny za zatrudnienie licencjonowanej firmy z odpowiednimi zezwoleniami, aby go zdemontować”. Jest to zapewne efekt niedawnego problemu, kiedy demontaż innego znaku został przerwany przez władze ze względu na brak zezwoleń.

Rebranding platformy

Nie jest to pierwsza taka licytacja, gdyż w styczniu tego roku Musk wystawił już na aukcję kilkaset przedmiotów z centrali Twittera w San Francisco. Była to między innymi duża ilość ekspresów do kawy. Dużą popularność miał też spory posąg z ptasim logo, który został sprzedany za zawrotne 100 tys. dolarów. Obecna licytacja ma się rozpocząć 12 września i zakończyć dwa dni później.

Aukcja została nazwana „Rebranding Twittera: aukcja online obejmująca pamiątki, dzieła sztuki, aktywa biurowe i nie tylko!” Część wyposażenia zostanie pewnie wymieniona na nową, ale po zwolnieniu tysięcy pracowników celem obniżenia kosztów prowadzenia platformy pod szyldem X, Elon Musk nie potrzebuje już tak wielu krzeseł i biurek, jak do tej pory.