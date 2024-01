Na Allegro w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy można wylicytować dosłownie kosmiczną atrakcję - spotkanie ze Sławoszem Uznańskim w Centrum Astronautów w Kolonii. Nie będzie tanio, ale cel jest szczytny.

Sławosz Uznański - osoba, której pasję warto poznać

Sławosz Uznański to osoba, którą jeszcze kilka lat temu kojarzyli prawdopodobnie tylko zainteresowani badaniami prowadzonymi przez naukowców w CERN. A już na pewno w szerszym kontekście. Jednak pod koniec 2022 roku, gdy ESA ogłosiła wyniki naboru kolejnej grupy astronautów, Sławosz stał się bardzo rozpoznawalną osobą. I słusznie, bo nie jest łatwo przejść przez sito kwalifikacyjne ESA.

Początkowo dowiedzieliśmy się, że jest on w grupie astronautów rezerwowych, czyli tych, którzy nie od razu będą trenować, ale w przyszłości powinni też dostąpić możliwości szkolenia i lotu w kosmos. Dzięki łutowi szczęścia i działaniom polskich instytucji rządowych w drugiej połowie 2023 roku okazało się, że Sławosz Uznański jako astronauta projektowy trafi w kosmos znacznie wcześniej niż to pewnie sobie wyobrażał.

Dzięki współpracy ESA z firmą Axiom Space możliwe są bowiem krótkie, choć trwające i tak dwa tygodnie, loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Sławosz Uznański ma odbyć taki lot już jesienią 2024 roku w ramach misji Axiom Ax-4 realizowanej przy pomocy pojazdów SpaceX Dragon. Dlatego już od pół roku intensywnie przygotowuje się do tego wydarzenia. Jednym z miejsc, gdzie odbywa się szkolenie jest Europejskie Centrum Astronautów w Kolonii w Niemczech.

Kosmiczna aukcja WOŚP - takiej jeszcze nie było

Normalnie zwykła wizyta w takim miejscu jak Europejskie Centrum Astronautów byłaby trudna nawet dla największego miłośnika eksploracji kosmosu. Jednak dzięki aukcji WOŚP można połączyć przyjemne, z pożytecznym i przede wszystkim pomóc potrzebującym.

W ramach prowadzonej na serwisie Allegro aukcji, która trwa do 29 stycznia o godzinie 9:54:31, można wylicytować wspierając WOŚP następującą atrakcję, którą będzie można zrealizować w ustalonym terminie do 31 grudnia 2024.

zwiedzanie Europejskiego Centrum Astronautów (EAC) w Kolonii, w Niemczech, gdzie astronauci i astronautki z całego świata przygotowują się do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), trenując obsługę europejskich modułów.

wspólny obiad ze Sławoszem Uznańskim i odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące szkolenia astronautów.

Trudno o lepszego przewodnika niż Sławosz po centrum EAC. Co prawda dojazd na miejsce i nocleg zwycięzca licytacji musi zorganizować sobie samodzielnie, ale to przecież mały koszt biorąc pod uwagę cel jaki przyświeca co roku aukcjom WOŚP. Poza tym, w realizacji wygranej aukcji może wziąć udział nawet pięć osób.

Źródło: Urania, Allegro, ESA, inf. własna