Awaria Facebooka. Jak odzyskać hasło?

Zostałeś wylogowany z Facebooka i masz problem z ponownym logowaniem, bo nie pamiętasz hasła? Nic straconego.

5 marca na Facebooku doszło do wielkiej awarii, w wyniku której miliony osób czasowo straciły dostęp do usługi. W takich sytuacjach wznowienie działania serwisu wiąże się z koniecznością ponownego logowania na wszystkich urządzeniach, co może rodzić problemy.

Część użytkowników pozostaje zalogowanych na Facebooku przez długie miesiące lub nawet lata, więc w takiej sytuacji nietrudno zapomnieć hasła. Co zrobić w takiej sytuacji?

Facebook: jak odzyskać hasło?

Przede wszystkim warto odnotować, że wiele przeglądarek oraz systemów operacyjnych ma wbudowane tzw. menedżery haseł, które zapamiętują dane do logowania. Po wejściu na stronę Facebook.com lub uruchomieniu mobilnej aplikacji w pierwszej kolejności warto więc kliknąć w pole tekstowe i sprawdzić, czy urządzenie samo nie zasugeruje loginu i hasła.

Jeśli nie, konieczne będzie odzyskanie hasła do Facebooka, co na szczęście jest bardzo proste. Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Przejdź do strony logowania facebook.com lub uruchom aplikację na telefonie. Kliknij na "Nie pamiętasz hasła?" pod polem tekstowym. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem Facebook; kliknij na "Szukaj". Po otrzymaniu kodu na podany adres e-mail lub numer telefonu, wpisz go w polu "Kod resetowania hasła". Wstaw nowe hasło i kliknij na "Kontynuuj".

Co w sytuacji, gdy nie pamiętasz adresu e-mail, z którym powiązane jest twoje konto Facebook? Wówczas można wykonać powyższe kroki z wykorzystaniem wszystkich posiadanych adresów. Ewentualnie sprawdzić wszystkie skrzynki w poszukiwaniu maili, które Facebook co jakiś czas wysyła użytkownikom z adresu [email protected].