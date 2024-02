Ogromna popularność portalu Facebook sprawia, że nieustannie jest on obiektem zainteresowania cyberprzestępców próbujących "złowić" jak największą liczbę potencjalnych ofiar. Trwają kolejne niebezpieczne kampanie.

CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, ostrzega przed fałszywymi reklamami, które są wyświetlane użytkownikom Facebooka. Tym razem to zagrożenie przede wszystkim dla osób korzystających ze smartfonów i chętnie instalujących na nich dodatkowe aplikacje.

Fałszywe reklamy na Facebooku

"Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy na platformie Facebook, w których oferują użytkownikom możliwość szybkiego zarobku. Po wejściu w reklamę użytkownik trafia na stronę podszywającą się pod GooglePlay, gdzie zachęcany jest do pobrania fałszywej aplikacji" - piszą eksperci z CSIRT KNF.

Google Play to oficjalny sklep z aplikacjami na Androida. Strony, które mają go udawać są zazwyczaj zbliżone do oryginału od strony wizualnej. Podawanie informacji o możliwości dużego zarobku to natomiast zagrywka, która ma uśpić czujność, w tym przypadku użytkowników Facebooka.

CSIRT KNF ostrzega

Aby kampanie były jak najskuteczniejsze cyberprzestępcy bardzo często zamieszczają reklamy, w których wykorzystują wizerunki dobrze znanych instytucji, w tym spółek skarbu państwa. Często stawiają też na wizerunek znanych osób, np. aktorów bądź polityków.

Jak informuje CSIRT KNF, tylko w styczniu br. zgłosił ponad 1 tys. fałszywych reklam i ponad 3 tys. niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami. To kolejny dowód na poważne zagrożenie, jakie stanowi ten rodzaj oszustwa. Cyberprzestępcy ściągając użytkowników na fałszywe strony internetowe i "podkładając" im fałszywe aplikacje dążą najczęściej do wyłudzania pieniędzy bądź danych.

Aby nie dać się babrać warto zawsze być czujnym. Już sama obietnica bardzo dużego zysku przy minimalnym nakładzie sił powinna zapalać lampkę ostrzegawczą. Dobrze jest też wyrobić w sobie nawyk sprawdzania domen (w przypadku oszustów często nawet na pierwszy rzut oka wyglądają podejrzanie) oraz poprawność językową reklamy/oferty. Rażące błędy to często powtarzający się element fałszywych kampanii.

Źródło: CSIRT KNF, zdjęcie otwarcia: unsplash