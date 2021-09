Nowy, fabularny zwiastun Back 4 Blood wyjaśnia, co tak naprawdę rozpoczęło wojnę pomiędzy Sprzątaczami i Jeźdźcami. Obejrzyj koniecznie.

Back 4 Blood zapowiada się na produkcję godną miana Left 4 Dead 3 (ale – jak wiadomo – trójka nie należy do cyfr lubianych przez Valve). W sierpniu mieliśmy okazję trochę postrzelać i faktycznie jest to tytuł, na który warto czekać – szczególnie jeśli lubisz zabawę w kooperacji. W tym przypadku wspólnie ze znajomymi przyjdzie nam poznać między innymi ciekawą opowieść i to właśnie kampanii fabularnej poświęcony został najnowszy zwiastun.

Zobacz najnowszy zwiastun Back 4 Blood poświęcony fabule:

W Back 4 Blood trafimy w sam środek wojny z Jeźdźcami, a więc niebezpiecznymi stworzeniami, które kiedyś były ludźmi. Jako Sprzątacze – w maksymalnie czteroosobowej grupie – spróbujemy pokonać te nieumarłe kreatury i odzyskać utracony świat. A wszystko – jak wiesz, jeśli masz już obejrzany zwiastun – zaczęło się od malutkiego robaka.

Back 4 Blood już z a rogiem

Prace nad Back 4 Blood ograniczają się już tylko do szlifów (i przygotowania tego, co zostanie udostępnione w ramach popremierowych aktualizacji). Dlatego zapowiedziana już jakiś czas temu data premiery – 12 października 2021 roku – wydaje się zupełnie niezagrożona. Platformami docelowymi są pecety oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. Spodziewaj się też natychmiastowego debiutu w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło: Valve, Turtle Rock, VG247, Warner Bros. Games Polska