Już dzisiaj swoją oficjalną premierę ma najnowsza gra od twórców takich hitów, jak Dishonored czy Prey. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje i co tu dużo mówić – mamy do czynienia z prawdziwym hitem, którym Arkane Studios z dumą może się chwalić.

Od momentu pierwszej zapowiedzi DEATHLOOP można było spodziewać się, że produkcja sporo namiesza w gamingowym świecie. Wszak jest to gra, za którą stoi uznane Arkane Studios. I o ile DEATHLOOP zapowiadał się na naprawdę ciekawą produkcję, to chyba mało kto spodziewał się, że gra będzie zbierać same 9 i 10. Recenzenci głównie chwalą sobie intrygującą i pełną zagadek fabułę. Nie sposób przejść obok świetnie napisanych dialogów (zwłaszcza wymiany zdań między Coltem a Julianną), a i w wersji na PS5 standardowo bryluje tutaj pełne wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense. Poniżej możecie zapoznać się z pierwszymi ocenami gry.

Zobacz pierwsze recenzje gry DEATHLOOP:

Benchmark.pl – 4.7/5

Gamespot – 10/10

VGC – 5/5

VG 247 – 5/5

Game Informer – 9/10

The Gamer – 5/5

Destructoid – 9/10

IGN – 10/10

PC Gamer – 89/100

Metacritic – 88/100

Z racji premiery gry, w sieci pojawił się również zwiastun premierowy, a jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze miało wpływ na takie, a nie inne oceny, koniecznie zerknijcie na naszą recenzję gry DEATHLOOP.

Zobacz zwiastun premierowy gry DEATHLOOP:

