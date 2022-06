Podczas PC Gaming Show został zaprezentowany zwiastun najnowszej produkcji studia Naraven Games oraz wydawcy All in! Games. Backfirewall_ trafi na konsole oraz pecety jeszcze w tym roku. Jak prezentuje się trailer?

O co chodzi w Backfirewall_?

Backfirewall_ to gra, która przenosi gracza w świat samoświadomego systemu operacyjnego OS9. Jego cel jest prosty – ma powstrzymać telefon przed aktualizacją do lepiej zoptymalizowanego OS10, a tym samym przeżyć.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun gry:

Marcin Kawa, prezes All in! Games podkreśla, że:

Backfirewall_ to bardzo oryginalny tytuł w naszym portfolio. Odpowiada za niego szwajcarski deweloper gier, który kierowany jest przez trzy utalentowane kobiety. Gra, którą wydamy będzie skupiona na narracji, serii zagadek i przygodowej rozgrywce. Twórczyniom gry udało się stworzyć coś naprawdę oryginalnego, co odnosi się do naszej codziennej łączności z algorytmicznymi platformami cyfrowymi i naszego stałego związku ze smartfonami. To opowieść o nas w cyfrowym świecie.

W grze pojawią się łamigłówki, polegające na szukaniu błędów i usuwaniu danych przy pomocy specjalnych poleceń. Będzie można również zajrzeć do wnętrza smartfona i odkrywać jego najdziwniejsze obszary. W trakcie rozgrywki pojawią się także abstrakcyjne postaci, przedmioty kolekcjonerskie oraz nietypowe poczucie humoru.

Kiedy premiera gry?

Tytuł trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch jeszcze w tym roku – oficjalna data nie została jeszcze podana. Obecnie można sprawdzić demo gry na platformie Steam.

