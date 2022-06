Firma Capcom zapowiedziała Resident Evil Village: Gold Edition. To specjalna, wypasiona edycja gry, przynosząca ze sobą kilka ciekawostek.

Zapowiedź Resident Evil Village: Gold Edition

Mało brakowało, a gra Resident Evil Village otrzymałaby od nas komplet punktów. Ósma część serii okazała się prawdziwą perełką, to też z jeszcze większą ekscytacją przyjęliśmy zapowiedź jej wypasionej edycji z dopiskiem „Gold”. Co konkretnie przygotował Capcom?

Resident Evil Village: Gold Edition to podstawowa wersja gry wzbogacona o trzy elementy:

tryb trzecioosobowy

nowa kampania fabularna

dodatkowe postacie do trybu Mercenaries

Po kolei: przede wszystkim powróci (wycofany w poprzedniej odsłonie) tryb trzecioosobowy. Obserwując akcję znad ramienia głównego bohatera będziemy mogli przejść całą podstawową kampanię fabularną. W ten sam sposób poznamy również opowieść zaserwowaną w nowej historii. Rozszerzenie będzie zatytułowane Shadows of Rose i przedstawi opowieść osadzoną 16 lat po wydarzeniach z Village, której główną bohaterką jest córka Ehtana, Rose. Ostatnim elementem zestawu będzie pakiet trzech bohaterów do trybu Mercenaries – będą to Chris Redfield, Karl Heisenberg i Lady Dimitrescu.

Zobacz oficjalny zwiastun Resident Evil Village: Gold Edition

Kiedy premiera Resident Evil Village: Gold Edition?

Premiera Resident Evil: Gold Edition odbędzie się 28 października bieżącego roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Posiadacze „podstawki” będą mogli dokupić pakiet tych nowości osobno (jako Winters’ Expansion).

Źródło: Capcom, Game Informer, GamesRadar+