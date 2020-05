Nie ryzykuj, rób backup. Przyda się do tego dobry program. Na przykład taki jak Cloud Backup, który teraz możemy testować zupełnie za darmo przez 30 dni.

Regularne wykonywanie kopii zapasowych to absolutny numer jeden na liście najważniejszych elementów, pozwalających zadbać o cyfrowe bezpieczeństwo. Wtedy nawet jeśli padniemy ofiarą ataku ransomware (w wyniku którego cyberprzestępcy zaszyfrują dane na naszym komputerze), szybko odzyskamy pliki bez konieczności płacenia okupu. Podobnie przywrócimy przypadkowo usunięte dokumenty.

Aplikacja Cloud Backup pomoże ci zadbać o regularny backup

Najważniejsze jest to, by pliki były backupowane regularnie i znajdowały się w bezpiecznym miejscu. Aplikacja Cloud Backup pozwala się o to właśnie zatroszczyć. Automatycznie tworzy kopie zapasowe zgodnie z ustalonym harmonogramem i oddaje do naszej dyspozycji 1 TB przestrzeni w chmurze, do której trafiają zaszyfrowane (algorytmem AES-256) dane, chronione nadanym przez nas hasłem. Jeśli znacie się na tym trochę bardziej, to zainteresuje was też pewnie, że samo centrum danych, zarządzane przez firmę nazwa.pl, ma certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001 oraz spełnia normy TIER III i TIER IV.

Backup przyrostowy polega na tym, że po wykonaniu pełnej kopii zapasowej, następują tylko aktualizacje zmienionych plików. Aplikacja Cloud Backup korzysta właśnie z takiego rozwiązania, dzięki czemu łącze internetowe nie jest aż tak bardzo obciążone, a przestrzeń w chmurze nie wypełnia się zbyt szybko. Dodatkowymi atutami są natomiast szybka instalacja i intuicyjna obsługa tego programiku. Nie trzeba więc znać się na komputerach, żeby sobie z nim poradzić.

Nie wiesz, czy chesz? Przetestuj Cloud Backup za darmo

Aplikację Cloud Backup można pobrać, korzystając z przycisku poniżej i zainstalować na swoim komputerze. Wszyscy chętni mogą testować ją bez opłat przez 30 dni – w tym czasie możemy cieszyć się funkcjonalnością tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, aby przekonać się, czy jest to rozwiązanie dla nas. Jeśli zdecydujemy się później na wykupienie licencji, to w prosty sposób przeniesiemy dane, dzięki czemu nie będzie trzeba wykonywać backupu od nowa.

Uwaga: aplikacja działa tylko na komputerach z systemami Windows 10 i Windows 7 oraz wymaga zainstalowanej biblioteki .NET Framework 4.5 i aktualnej przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.

Źródło: nazwa.pl

