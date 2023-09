Focus Entertainment i Don't Nod zaprezentowały nowy zwiastun z rozgrywką z Banishers: Ghosts of New Eden. Wideo zdradza szczegóły na temat bohaterów, decyzji podejmowanych w grze i mechanik walki.

Banishers: Ghosts of New Eden trafi do sklepów już 7 listopada tego roku. W tytuł zagrają pecetowcy i szczęśliwi posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X. Twórcy i wydawca RPG-a przygotowali nowe nagranie wideo z gameplayem. Całość zobaczycie poniżej.

Z filmiku dowiadujemy się nieco o głównych postaciach (tych jest aż dwie) oraz systemie decyzji i broniach dostępnych w tytule.

Banishers: Ghosts of New Eden – fabuła

W Banishers trafimy do świata zamieszkałego przez dusze zmarłych. Głównymi bohaterami będzie parka łowców duchów: Antea Duarte i Red mac Raith. Antea zginie podczas walki i przemieni się w ducha, a Red będzie próbował jej pomóc. Postacie wyruszą w podróż poprzez dzikie tereny Ameryki Północnej.

Po drodze para łowców będzie wchodzić w interakcje z bohaterami niezależnymi i podejmować decyzje o losie mieszkańców świata – zarówno tych żywych, jak i duchów. Czasem będzie trzeba walczyć. W tym przypadku mamy mieć do czynienia z połączeniem tężyzny fizycznej Reda z siłami duchowymi Antei.

źródło: materiały prasowe