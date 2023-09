Starfield okazał się wzbudzać emocje swoimi wymaganiami jeszcze przed premierą, a gdy gra faktycznie trafiła do sprzedaży, to szybko się okazało, że brak DLSS to najmniejszy problem optymalizacyjny tej gry… Czy po pierwszej łatce sytuacja ma się lepiej? Sprawdzamy!

Wczesny dostęp do najnowszej gry studia Bethesda rozpoczął się już 1 września i wtedy to na grę rzucili się testerzy – w tym również my (zobaczcie naszą recenzję gry Starfield). Niestety ówczesny stan gry w naszym mniemaniu dawał jasny przekaz, że zdecydowanie szybko zajdą istotne zmiany optymalizacyjne – a przynajmniej powinny. Problemem były też sterowniki z optymalizacją pod ten tytuł, a w zasadzie ich brak po stronie NVIDII oraz Intela (na kartach tego drugiego gra w ogóle się nie uruchamiała aż do 5 września). Finalnie zatem postanowiliśmy testy wstrzymać i poczekać na rozwój wydarzeń. Gdybyśmy wiedzieli, że pierwsza łatka wyjdzie dopiero po dwóch tygodniach, to pewnie decyzja byłaby inna, no ale cóż – przynajmniej faktycznie warto było czekać.

Pole gwiezdne to wymagające miejsce...

Tutaj warto przypomnieć, że Starfield to gra, która powstawała w ścisłej współpracy z AMD – co potencjalnie mogło mieć wpływ na to, że funkcje, takie jak DLSS (włącznie z Frame Generation) musieli dodać moderzy… Ale oficjalnie nie miało takiego wpływu – przynajmniej zdaniem twórców gry, którzy właśnie obiecali w kolejnych łatkach faktycznie dodać DLSS oraz XeSS. Kolejna sprawa, którą warto podkreślić, to fakt, że Starfield oparto o silnik, który pamiętać może przypadkiem jeszcze czasy Morrowinda (przynajmniej w kwestii założeń gameplayowych), a już z pewnością niewiele go różni od tego zastosowanego w Oblivionie (w 2006 roku). To w oczywisty sposób rzutuje na optymalizację gry pod nowoczesne podzespoły, zwłaszcza procesory (które w tamtych czasach zwykle nie miewały więcej niż cztery rdzenie).

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 (64-bit) w wersji 22H2 (10.0.19045)

procesor: AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i7-6800K

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 lub NVIDIA GeForce 1070 Ti

lub dysk: SSD z 125 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 (64-bit) w wersji 22H2 (10.0.19045)

procesor: AMD Ryzen 5 3600X lub Intel i5-10600K

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: AMD Radeon RX 6800 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2080

lub dysk: SSD z 125 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa od AMD do QHD (1440p):

OS: Windows 10 (64-bit) w wersji 22H2 (10.0.19045)

procesor: AMD Ryzen 7 7700X

RAM: 16 GB

karta graficzna: AMD Radeon RX 6800

dysk: SSD z 125 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa od AMD do UHD/4K (2160p):

OS: Windows 10 (64-bit) w wersji 22H2 (10.0.19045)

procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D

RAM: 16 GB

karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XT

dysk: SSD z 125 GB

To wszystko przekłada się na wysokie wymagania sprzętowe – na dzień dobry 16 GB pamięci oraz karta graficzna ze średniego segmentu sprzed dwóch generacji wyposażona w 8 GB pamięci graficznej. Od procesora również wymaga się minimum tych sześciu rdzeni, a najlepiej, aby były one dosyć świeże. AMD od siebie dokłada rekomendację wobec wyższych rozdzielczości, z czego wynika, że do grania w 4K potrzebny będzie sprzęt za blisko 10 tysięcy złotych.

Niedopracowane menu ustawień i ogólnie bardzo nierówna oprawa graficzna to istotne bolączki Starfielda

Jak na grę, która powstawała przez tak długi czas (7 lat), zaskakuje, że nikt nie zdążył dopracować menu ustawień. To nie tylko jest ubogie w kwestii interfejsu i np. nie wizualizuje w żaden sposób, co konkretne opcje zmieniają (co w dużych tytułach jest raczej oczekiwaną funkcjonalnością), ale do tego jeszcze niekompetentnie zaimplementowano sterowanie rozdzielczością – tę można zmienić tylko w… ustawieniach systemowych Windows, jako że gra nie posiada trybu pełnoekranowego na wyłączność. Brak obsługi HDR to kolejne nieporozumienie w tak dużym tytule, którego spora część rozgrywa się w kosmosie (wiecie – ostro świecące gwiazdy i czarna pustka między nimi – to się aż prosi o HDR!). Brakuje również regulacji FOV (szerokości kadru), co w grze pierwszoosobowej wydawać by się mogło pozycją obowiązkową.

Żeby było śmieszniej (albo może raczej smutniej?) wszystkie te i jeszcze inne bolączki (tak jak wspomniany brak DLSS/XeSS) rozwiązali nabywcy gry w formie modów. Zajęło to im (tym pojedynczym użytkownikom!) zaledwie kilka dni… Tak że gorąco polecamy przed rozpoczęciem przygody z grą naprawienie jej samemu właśnie przez darmowe modyfikacje. Na ten moment nie ma jeszcze wielu, które wpływają na jakość oprawy graficznej, ale potrafią znacznie podnieść komfort gry – również w kwestii wydajności. Co się zaś tyczy samej oprawy, to ta prezentuje się bardzo pięknie – przynajmniej czasami, bo równie często wygląda jak lekko zmodyfikowany Oblivion…

Ogólnie jednak lokacje, które zwiedzamy w ramach fabuły (bo zasadniczo to jest gra fabularna z dorobioną naprędce kosmiczną piaskownicą), są naprawdę dopieszczone i zwykle jest na czym zawiesić oko. Główni NPC również są niczego sobie (graficznie), przynajmniej dopóki z nimi nie rozmawiamy (animacja twarzy jest nadal na poziomie Skyrima, podobnie zresztą jak cały moduł prowadzenia dialogów). Jeżeli zatem nie będziemy zbytnio zbaczać ze ścieżek fabularnych, to gra broni się graficznie, a jako że samodzielne zwiedzanie planet w tej grze nie ma żadnego sensu (o czym, zdaje się, pisał już Maciej w recenzji Starfield na XBox), to pozostaje nam pozytywnie ocenić ten aspekt techniczny gry.

Porównanie ustawień graficznych - Atlantis:

Porównanie ustawień graficznych - Loża:

Porównanie ustawień graficznych - Akila:

Czego by nie mówić o grach studia Bethesda, to zawsze zachwycają rozmachem i tutaj jest podobnie. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze najbardziej, zdaje się, aktywną grupę moderską w całym świecie gier komputerowych, to Starfield zdecydowanie ma potencjał stać się z czasem piękniejszy w miejscach, w których teraz nieco ta jakość oprawy nie domaga. Czas pokaże, czy jednak będzie to równie godna modowania gra, co Skyrim czy Fallout. Swoją drogą, aż się prosi, aby moderzy przenieśli CAŁE uniwersum The Elder Scrolls na jedną z planet w Starfield - tak, wiecie, 100% grywalnie. Lądujemy i walczymy ze smokami :D

Galeria z porównaniem ustawień graficznych

Platforma testowa – na czym testowaliśmy Starfield?

Testy wydajności, które znajdziecie poniżej, przeprowadziliśmy korzystając z już najnowszych sterowników na dzień 13.09. dla każdego producenta kart graficznych. Oznacza to sterownik Game Ready 537.34 dla kart NVIDII, Adrenalin 23.9.1 dla kart AMD oraz Intel® Graphics Driver 31.0.101.4824 dla jednej jedynej karty Intela, którą jeszcze testujemy (ARC A750). System Windows 11 również był w najnowszej wersji. Platforma testowa prezentuje się, jak poniżej.

Nasza platforma testowa:

Jaka karta graficzna do Starfield – testy wydajności

Grę testowaliśmy w dwóch lokalizacjach – do testu GPU i CPU. Pierwsza z nich mocno obciąża właśnie kartę graficzną dużą ilością roślinności i dużym otwartym terenem, a za to prawie w ogóle nie używa procesora (jedynie kilka losowych zwierzątek przechadzających się z nami – nie braliśmy nawet towarzysza) – jest to las nieopodal miasta Nowa Atlantyda. Nie jest to scenariusz szczególnie reprezentatywny dla całości gry, jako że zwykle od tak nie biegamy po pustych planetach (serio, nie róbcie tego…), ale pozwala dobrze zobrazować różnice między kartami. Skoro formalności mamy za sobą, to przejdźmy do omówienia wyników testów.

Starfield - 1080p, ustawienia Niskie (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 163

122 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

127 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 152

115 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133

110 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 115

92 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 109

82 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 107

82 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 98

76 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 76

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 72

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 62

48 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 62

48 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 61

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 57

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

32 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

23 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 32

19 Intel ARC A750

Intel ref. 27

20 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 16

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Okazuje się, że gra ma potencjał całkiem wykończyć nawet relatywnie świeże, ale budżetowe karty, takie jak „RTX” 3050 – a nie chcielibyście widzieć, co się działo na tych kartach przed aktualizacją sterowników i samej gry… Karta Intela, co prawda, zyskała nieskończenie wysoki przyrost wydajności (bo na premierę gra się wykrzaczała podczas ładowania…), ale nadal szoruje brzuchem po dnie wykresu i jeszcze odradzamy granie w Starfield na sprzęcie od Intela. Ogólnie jak do tego dorzucimy XeSS i będziemy szerokim łukiem omijać zalesione tereny, to uzyskamy dosyć stabilne 30-45 FPS, ale lepiej poczekać na dalsze poprawki. Najlepiej wypadają tu karty AMD – nawet najtańszy Radeon RX 7600 pozwala grać bez upscalingu w FHD na najniższych ustawieniach.

Starfield - 1080p, ustawienia Średnie (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 135

101 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

108 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 122

90 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 106

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 82

64 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 81

60 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 68

45 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 62

45 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 50

30 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 48

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 46

26 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

16 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 27

14 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 23

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wrzucenie średnich ustawień powoduje, że najtańsze karty obecnej generacji mają już problem z utrzymaniem 60 FPS w natywnym FHD. Trochę śmieszne, trochę straszne. Aby mieć pewność, że spadków nie uświadczymy w takim trybie, potrzeba karty klasy GeForce RTX 4060 Ti lub Radeon RX 6700 XT, czyli kart za blisko 2000 zł. Warto jeszcze zauważyć, że w obu tych niskich trybach na szczycie wykresu góruje Radeon RX 7900 XTX, co wynika z narzutu sterownika na procesor (czyli tego, jak mocno sterownik karty obciąża procesor, a tu, od jakiegoś czasu, karty AMD wypadają lepiej).

Starfield - 1080p, ustawienia Wysokie (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

106 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 117

95 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 105

79 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 96

80 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 83

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 81

63 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 67

55 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 66

51 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 61

42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 53

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 51

31 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 41

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 38

21 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 36

25 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 31

16 Intel ARC A750

Intel ref. 24

19 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 23

13 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 21

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia wysokie faktycznie coś zmieniają w jakości obrazu (np. dodają okluzję otoczenia i znacznie precyzyjniejsze cienie). Tutaj do płynnej zabawy (nadal w FHD!) zalecamy GeForce RTX 4070 oraz najnowszego Radeona RX 7700 XT, który w tym tytule jakoś tak blisko trzyma się znacznie droższej karty NVIDII. Na szczycie już nastąpiło przywrócenie porządku, przynajmniej o tyle, że GeForce RTX 4090 jest na szczycie. Nadal jednak topowe Radeony dominują nad znacznie od nich droższym GeForce RTX 4080.

Starfield - 1080p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 101

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 99

70 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 89

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 74

51 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 67

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 65

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 60

42 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 57

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 47

46 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 43

18 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 42

28 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 35

23 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 35

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 25

10 Intel ARC A750

Intel ref. 22

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 20

8 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 14

6 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 14

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia ultra drastycznie obniżają wydajność, nie wnosząc już prawie nic do oprawy graficznej. Od razu podpowiemy, że najwięcej grzeszą tutaj ustawienia cieni oraz może jeszcze roślinności (trawy) – wybierając ustawienia ultra, ale obniżając o oczko w dół te dwa przełączniki, zyskacie nawet do 10% wydajności! A zostawiając wszystko na domyślnym presecie ultra, to tak, jak widać – do gry potrzeba już w zasadzie GeForce RTX 4070 Ti lub Radeona RX 6800 XT (albo jego kopii z „7” zamiast „6” w nazwie). Na szczycie RTX 4090 ledwo odpiera atak dwukrotnie tańszego Radeona RX 7900 XTX – co prawda, to nie są karty do grania w takiej rozdzielczości, ale i tak nieczęsto widujemy takie zjawiska.

Starfield - 1440p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 84

61 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 82

56 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

49 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 63

45 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 53

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 50

32 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 46

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 34

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

22 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 29

19 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 28

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

13 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 22

16 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 20

10 Intel ARC A750

Intel ref. 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 15

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli dodatkowo podbijemy rozdzielczość do QHD, to wszystkie karty jednakowo ucierpią. Granie bez upscalingu możliwe będzie dopiero na RTX 4080 oraz najszybszych Radeonach. Karty klasy RTX 4070 i RX 7700 XT powinny sobie poradzić, jeżeli aktywujemy stosowny dla nich upscaling, co w tej rozdzielczości nie jest w sumie złym pomysłem. Karty z 8 GB pamięci graficznej niestety już całkiem kapitulują. Dumni mogą być posiadacze karty Intel Arc A750 – w ich przypadku wydajność na tych najwyższych ustawieniach w QHD względem ustawień najniższych w FHD spadła o jedynie… 7 FPS.

Starfield - 2160p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 57

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 53

34 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 46

29 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39

23 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 32

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 32

20 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 29

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 27

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 23

14 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 21

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 15

7 Intel ARC A750

Intel ref. 14

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Do grania w 4K w zasadzie wybór ogranicza się do dwóch kart – GeForce RTX 4090 oraz Radeona RX 7900 XTX. Wszystkie pozostałe nawet z pomocą FSR/DLSS nie zaoferują rozgrywki bez odczuwalnych spadków. Ba! Te spadki mogą się przytrafić nawet na tych najmocniejszych kartach… Jeżeli gracie w rozdzielczościach pomiędzy 2,5K a 4K (np. 1440p, ale w 21:9 lub 32:9), to od biedy jeszcze Radeon RX 7900 XT oraz RTX 4080 powinny wystarczyć.

Zakazany owoc smakuje najlepiej, czyli dlaczego powinieneś pobrać moda z DLSS

Jak widać powyżej, wydajności nie mamy wiele do rozdysponowania, nawet na tych najszybszych kartach. Twórcy byli tego stanowczo świadomi, ponieważ FSR 2 jest tutaj domyślnie aktywowany w każdym presecie ustawień (oczywiście można go ręcznie dezaktywować). Co ciekawe, nie mamy tu klasycznego wyboru trybów, a twórcy zostawili nam wolną rękę przy wyborze intensywności skalowania. Regulujemy je suwakiem w skali od 50% do 100% rozdzielczości, w której uruchomiliśmy grę. Już pierwsze testy wykazały, że FSR 2 ogólnie działa w tej grze bardzo słabo. Zwłaszcza pod względem wydajności, ale również od strony jakości obrazu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego od razu sięgnęliśmy po modyfikację podmieniającą FSR 2 na DLSS lub XeSS.

FSR 2 vs DLSS 2 vs XeSS - GeForce RTX 4070 Ti (Jemison, Las)

[FPS], więcej = lepiej, ustawienia Ultra,

DLSS Wydajność 58

40 XeSS Wydajność 55

36 DLSS Balans 52

37 XeSS Balans 50

33 FSR 2 Wydajność 48

20 DLSS Jakość 46

32 FSR 2 Balans 44

20 XeSS Jakość 44

31 FSR 2 Jakość 41

21 XeSS Ultra Jakość 39

27 FSR 2 Ultra Jakość 37

18 Natywne 2160p + TAA 32

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jako że nie jest tajemnicą, jaki procent skalowania oznaczają normalnie używane tryby upscalingu, to ręcznie je emulowaliśmy. Okazuje się, że przy tym samym % skalowania FSR 2 dostarcza znacznie mniej FPS (przynajmniej na karcie NVIDII – ale nie udało nam się zmusić Radeonów do działania z DLSS, więc musieliśmy się ograniczyć do porównania na GeForce). Tryb Jakość (78% natywnej rozdzielczości) w DLSS plasuje się pomiędzy trybami Zbalansowany (68%) i Wydajny (58%). XeSS jest również szybsze od FSR 2, choć nie aż tak bardzo, jak DLSS – tutaj tryb Jakość w XeSS oferuje dokładnie taką samą wydajność, co Zbalansowany w FSR 2. Realnie, dzięki modyfikacjom gry możliwe jest granie w RTX 4070 Ti w 4K bez dramatycznych spadków wydajności. Brawo społeczność gry!

Porównanie ustawień upscalingu (DLSS, FSR 2, XeSS) w FHD (1080p) - Tryb Quality (78%)

Galeria wszytkich trybów skalowania dla rozdzielczości FHD

Pod względem jakości skalowania FSR 2 jak zwykle wypada dobrze tylko na statycznych obrazkach, kiedy to nie widać migotania krawędzi oraz rozmazywania się niektórych powierzchni. Niemniej w Starfield oferuje faktycznie znacznie ostrzejszy obraz, nawet pomimo tych samych ustawień suwaka ostrości właśnie. Można to nieco nadrobić zwiększając ostrość w DLSS oraz XeSS, ale te w obecnej formie (fanowskiej modyfikacji) mocno rozmydlają obraz. Ostatecznie jednak w rozdzielczości FHD ogólnie wszystkie metody, nawet w trybie Jakość (czyli przy renderze w 840p), wyglądają co najwyżej „tak sobie”.

Porównanie ustawień upscalingu (DLSS, FSR 2, XeSS) w QHD (1440p) - Tryb Quality (68%)

Galeria wszytkich trybów skalowania dla rozdzielczości QHD

W rozdzielczości 1440p już śmiało można używać profilu zbalansowanego (co daje „prawie FHD” w źródłowym materiale). Nadal FSR 2 (ten oficjalny) wypada odczuwalnie ostrzej, ale ciągle też cierpi na swoją przypadłość migotania kontrastowych krawędzi. Aby się przekonać, o czym mówimy, polecamy obejrzeć przygotowane przez nas porównanie wszystkich trybów w rozdzielczości 4K w mieście Neon, które ze swoim cyberpunkowym klimatem aż ocieka kontrastowymi, nomen omen, neonami.

W naszym odczuciu Bethesda nie powinna tak krzywdzić większości swoich odbiorców (czyli graczy wyposażonych w karty graficzne NVIDII – zgodnie z ankietami Steam) i jak najszybciej musi wprowadzić pełnoprawną implementację DLSS, która w mniejszym stopniu będzie rozmywać obraz (obecnie używane biblioteki DLSS nie mają optymalizacji do tego tytułu). Że o implementacji DLSS 3 Frame Generation nawet nie wspomnimy – to zdziałałoby cuda w grze tak bardzo ograniczonej przez procesor - a skoro o wilku mowa…

Jaki procesor do Starfield? Jak najnowszy i najlepiej od Intela

Po testach graficznych przyszła kolej sprawdzić skalowanie procesorów w tym najnowszym hicie. Do naszej dyspozycji mamy nadal tylko świeże procesory Intela, ale mając na uwadze doniesienia branżowe na temat procesorów AMD w tym tytule, specjalnie wygrzebaliśmy z szafy platformę z AMD Ryzen 5 3600… Zawsze coś :) Tym razem miejsce testowe to miasteczko Akila – duża otwarta przestrzeń wypełniona NPC (samo miasto jest raczej małe, ale przez to, że nie podzielono go na tyle segmentów, co resztę, to znacznie bardziej obciąża CPU). Tym razem testy tylko w FHD.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach

[FPS], więcej = lepiej, RTX 4090, 1920x1080 px

Intel Core i9-12900KS 99

85 Intel Core i7-12700K 94

80 Intel Core i5-12600K 87

70 Intel Core i5-12400F 83

66 Intel Core i3-12100F 72

55 Intel Core i5-8400 58

50 AMD Ryzen 5 3600X 55

45 Intel Core i5-4690 33

10 Legenda: / średni FPS

/ 1% low FPS

Dawno nie widzieliśmy tak ładnego skalowania wydajności procesorów… Jasno widać, że gra zadowoli się sześcioma wątkami (ale biada, jeśli macie tylko cztery!). Nie pogardzi za to żadnym dostępnym megahercem taktowania, a do tego nowsza architektura (więcej pamięci podręcznej) też wyraźnie wpływa na wyniki. Ogólnie do spokojnego grania najlepiej wyposażyć się w coś klasy Core i5-12400F lub szybszego (Ryzen 7600X też w miarę daje radę, ale Zen 3 już stanowczo nie). Na słabszych procesorach wydajność można jeszcze zoptymalizować redukując ilość generowanych przechodniów - tutaj mała uwaga - ta funkcja jako jedyna wchodzi w życie dopiero po zmianie lokalizacji (np. po przeleceniu na inną planetę). Zysk jest niewielki, ale posiadaczy 4-rdzeniowych procesorów może faktycznie uratować.

Ostatni aspekt, który może mieć znaczenie, to pojemność pamięci systemowej. Wymagania minimalne wskazują 8 GB RAM, co w naszym odczuciu jest jednak zbyt małą wartością do prawdziwie komfortowego grania i widać, że gra chciałaby ciut więcej – a przypominamy, że testy prowadzimy na całkowicie czystym systemie operacyjnym, bez niczego działającego w tle. Z drugiej strony między 16 GB a 32 GB, oraz tym bardziej 64 GB, różnic nie ma już żadnych.

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach (Akila)

RTX 4090, 3840x2160 px, więcej = lepiej

64 GB (4x 16 GB) 105

90 32 GB (2x 16 GB) 105

90 16 GB (2x 8 GB) 105

90 8 GB (1x 8 GB) 98

76 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Od strony zużycia pamięci wniosek jest prosty – 16 GB. Nie potrzeba więcej, ale lepiej, aby nie było mniej. Prywatnie już potem przy dłuższych sesjach (no cóż, gra faktycznie wciąga…) zauważyliśmy, że te 16 GB też może już być niewystarczające (gra potrafi przekroczyć 14 GB zużycia samym swoim procesem), ale bez konkretnych testów trudno to zagwarantować.

Czy Starfield na PC to dobrze zoptymalizowana gra?

Mijają dokładnie dwa tygodnie od premiery opisywanej gry i po takim czasie wypadałoby oczekiwać, że największe bolączki techniczne zostaną zażegnane. Bethesda jednak jest Bethesdą i gra daleka jest od takiego idealnego stanu. Nawet nie mamy tu na myśli NPC, których losowo coś zasysa w niebiosa albo pod podłogę, ani też nie chodzi tu o miejscami szalejącą fizykę obiektów – przy grze o takim rozmachu takie błędy zupełnie giną. Gorzej, jeżeli nie da się owego ogromu gry podziwiać, bo posiada się „tylko” 2-3-letnią kartę graficzną ze średniego segmentu (RTX 3060/RX 5700), w której przypadku nawet na najniższych detalach z FSR 2 trzeba się liczyć ze spadkami poniżej akceptowalnego poziomu (czyli w okolice wydajności, jaką oferują konsole w mieście Akila :P).

Zasadniczo na ten moment sytuacja mocno się poprawiła – karty NVIDIA RTX 4000 zyskały 10-15% wydajności (a w przypadku minimalnego FPS nawet blisko 100%!), karty Intela pozwalają w końcu uruchomić grę (co jeszcze nie jest równoznaczne z graniem…), a gracze sami sobie dorobili obsługę DLSS/XeSS (a do tego są jeszcze mody optymalizujące ustawienia graficzne). Oznacza to, że w grę pogramy całkiem komfortowo w FHD (z DLSS/FSR) na wysokich ustawieniach już na karcie za 1750-1900 zł (RX 6700 XT i RTX 4060 Ti), wspomaganej przez procesor za 800 zł (i5-12400F). Do grania w QHD niestety potrzeba już 2x droższej karty (RTX 4070 Ti/ RX 7900 GRE), a jeżeli zależy nam na klatkarzu wyższym niż 60 FPS, to i procesor przydałby się wydajniejszy (np. i5-13600K albo R7 7800X3D). Do grania w 4K sprzęt musi być z najwyższej półki – czy warto? Na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami :)

Ocena optymalizacji GPU: 3.0 / (karty NVIDIA i Intel są bardzo źle zoptymalizowane)

Ocena optymalizacji CPU: 3.5 / (6 wątków wystarczy, ale muszą to być bardzo wydajne wątki)

Ocena optymalizacji RAM: 4.5 / (16 GB tylko miejscami może nie starczyć)



Grę Starfield na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy AMD.