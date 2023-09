Według lokalnej stacji telewizyjnej stan Teksas powstrzymał trójkę nietypowych użytkowników bankomatów. Korzystali oni z urządzeń w zachodniej części stanu, ale zamiast używać zwykłej karty płatniczej, posługiwali się płytką Raspberry Pi.

Z płytką Raspberry Pi można zrobić niemal wszystko, ale wykorzystanie jej do kradzieży z bankomaty nie każdemu przychodzi do głowy. Do tej elitarnej grupy zaliczaja się trzech pozbawionych już wolności mieszkańców stanu Teksas.

Zuchwałe kradzieże z bankomatów

Włamywacze zostali ujęci na początku sierpnia i mają już za sobą proces. Z dokumentów sądowych wynika, że ich łupem padły tysiące dolarów. Z jednego bankomatu udało im się pobrać aż 5 7000 USD. Ciekawy był jednak sposób w jaki dokonywali kradzieży.

Policja, przeszukując ich pokoje hotelowe zabezpieczyła między innymi urządzenia Raspberry Pi. W dokumentach sądowych nie ma informacji jakie były to modele, ale znajduje się tam potwierdzenie, że były one ich kluczowym akcesorium.

Udział Raspberry Pi w kradzieżach z bankomatów

Odpowiednio zaprogramowane służyły przestępcom do dezaktywacji zabezpieczeń bankomatów. W ten sposób udawało się im pobierać gotówkę z różnych modeli maszyn, należących do rozmaitych placówek bankowych.

Złodzieje wpadli dzięki świadkom ich poczynań. Ktoś zaniepokojony dziwnym zachowaniem użytkownika bankomatu zgłosił ten fakt policji. Cała trójka została postawiona przed sądem i oskarżona o udział w grupie przestępczej oraz nielegalne przechwytywanie, wykorzystywanie lub ujawnianie przekazów elektronicznych. Zarzut fałszerstwa usłyszał tylko jeden z zatrzymanych.

Źródło: Everything Lubbock