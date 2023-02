Moda na mikrokomputery zainicjowana przez urządzenia Raspberry nadal trwa. Problem polega na tym, że zakup takiego SBC ostatnimi czasy jest dość problematyczny. W związku z tym firma z Polski wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dodając przy tym sporo od siebie!

URVE Board PI to komputer jednopłytkowy (SBC) cechujący się wymiarami i rozstawieniem złącz odpowiadającemu Raspberry Pi 3+. Tak samo jak produkt konkurencji, jest to sprzęt również skierowany do wszystkich entuzjastów i wykonawców samodzielnych projektów elektronicznych. Wobec tego co konkretnie firma EVEO zainstalowała na płytce o wymiarach 85 na 56 milimetrów? Znajdziemy tu SoC Rockchip RK3566 (Cortex-A55, 4 x 1,8GHz) z grafiką Mali-G52, 2GB RAM DDR4 oraz 8GB pamięci eMMC.

Jeżeli chodzi o złącza wejścia/wyjścia, to uświadczymy tutaj oczywiście GPIO, cztery porty USB (2 x USB 2.0, USB 2.0 OTG i USB 3.0), LAN 1Gb/s, audio jack, HDMI 2.0, MIPI_CSI, MIPI_DSI/LVDS i wejście na karty MicroSD. Najciekawsze jest jednak to, o co producent postanowił poszerzyć możliwości sprzętu. Jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, na laminacie znajdziemy baterię RTC, złącze do PoE oraz (najważniejsze) złącze PCIE/M.2 na dyski SSD. Za komunikację bezprzewodową odpowiada WiFi w standardzie 802.11ac oraz Bluetooth 4.2 (z opcją podpięcia anteny!). Z ciekawostek natomiast należy dodać obecność przycisku do funkcji recovery. Samo urządzenie jest zasilane przez złącze USB-C.

Firma EVEO zapewnia, że jest sprzęt jest kompatybilny z rozwiązaniami przeznaczonymi na Raspberry Pi 3+. Wobec tego wszelkie obudowy czy moduły, powinny być zgodne z URVE Board PI. W przypadku oprogramowania, na SBC możemy zainstalować Debiana 11 lub Androida 11. Jeżeli chodzi o cenę, to mówimy tutaj o okolicy 400zł.

Źródło: urveboard.com