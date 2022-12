Premiera “Avatar: Istota wody” stała się dla Camerona świetną okazją, aby rozwiać wątpliwości, powstałe wokół jego innej, hitowej produkcji. Mowa o śmierci Jacka z filmu “Titanic”, którą wielu wciąż postrzega jako niepotrzebną. Reżyser przeprowadził w tym celu badania!

Jack musiał zginąć? – Titanic pod lupą w badaniach Camerona

Okoliczności śmierci Jacka Dawsona są zapewne wszystkim doskonale znane. Od czasu premiery filmu “Titanic” minie jutro ćwierć wieku. To wystarczająco dużo czasu, aby namnożyć teorii wokół legendarnych już drzwi, które rzekomo były w stanie pomieścić dwoje głównych bohaterów.

Cameron już wcześniej miał okazję wypowiadać się w tym zakresie, polemizując z krytykami na poziomie prowadzonej narracji i praw gatunku. Tym razem jednak postanowił postawić na twarde fakty i przeprowadzić na tę okoliczność badania naukowe!

Case Jacka Dawsona – Cameron o badaniach naukowych wokół Titanica

Zrobiliśmy badania naukowe, aby zakończyć całą tę sprawę i raz na zawsze wbić jej kołek w serce. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę kryminalistyczną z ekspertem od hipotermii, który odtworzył tratwę z filmu. Zamierzamy zrobić na ten temat mały dodatek specjalny, który ukaże się w lutym. Wzięliśmy dwóch kaskaderów o podobnej masie ciała, co Rose i Jack i przyczepiliśmy do ich ciał czujniki. Potem umieściliśmy ich w lodowatej wodzie i na różne sposoby sprawdzaliśmy, czy by przeżyli. Ostateczny wynik był następujący: nie było możliwości, żeby przeżyli oboje. Tylko jedno z nich miało szansę.

Już w lutym 2023 roku dowiemy się, czy Cameron zdoła przekonać pozostałych co do słuszności swojej teorii. Światło dzienne ujrzy wówczas odnowiona odsłona kinowa filmu “Titanic”. Będzie ona dostępna w jakości 4K, w formacie high frame rate, który znacząco zwiększa płynność ruchu na ekranie.

A Wy, macie swoje teorie na temat nieszczęsnego losu Jacka?

Źródło: People, materiały prasowe