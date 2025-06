Bateria iPhone 16. Jak dbać o jej żywotność i co warto wiedzieć?

Marka Apple już niemal od dwóch dekad regularnie udoskonala ten produkt, tworząc zupełnie nowe rozwiązania technologiczne. Ostatnią rodziną iPhone’ów, które dołączyły do portfolio Apple jest seria 16.

iPhone 16 – najnowsze modele w ofercie Apple

Wśród modeli iPhone 16 jest kilka opcji, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Podobnie jak iPhone’y poprzednich generacji, także i tutaj znajdziesz te prostsze – idealne do codziennego użytkowania, jak i z zaawansowanymi rozwiązaniami, które sprawdzą się, jeżeli smartfon jest twoim narzędziem pracy.

W serii 16 dostępne są:

Wśród tej grupy smartfonów 16e jest tym najprostszym, choć nadal doskonałym urządzeniem, natomiast wersja 16 Pro Max jest najbogatsza i najnowocześniejsza.

Poszczególne modele różnią się między sobą, m.in.:

wielkością ekranu: iPhone 16e i 16 – 6,1”, Super Retina XDR1, iPhone 16 Plus – 6,7”, iPhone 16 Pro – 6,3”, Super Retina XDR1, iPhone 16 Pro Max – 6,9”, Super Retina XDR1, technologia ProMotion, niegasnący wyświetlacz;

iPhone 16e i 16 – 6,1”, Super Retina XDR1, iPhone 16 Plus – 6,7”, iPhone 16 Pro – 6,3”, Super Retina XDR1, iPhone 16 Pro Max – 6,9”, Super Retina XDR1, technologia ProMotion, niegasnący wyświetlacz; materiałem, z którego wykonana jest obudowa: iPhone 16e – aluminium i szkło, iPhone 16 i 16 Plus – aluminium i barwione szkło, iPhone 16 Pro i Pro Max – tytan i teksturowane, matowe szkło;

iPhone 16e – aluminium i szkło, iPhone 16 i 16 Plus – aluminium i barwione szkło, iPhone 16 Pro i Pro Max – tytan i teksturowane, matowe szkło; dostępnymi kolorami obudowy;

rodzajem zastosowanego czipu – iPhone 16e, 16 i 16 Plus – czip A18, iPhone 16 Pro i Pro Max– czip A18 Pro;

– iPhone 16e, 16 i 16 Plus – czip A18, iPhone 16 Pro i Pro Max– czip A18 Pro; aparatem: iPhone 16e – system aparatu 2w1, ultrawysoka rozdzielczość, brak makro, iPhone 16 i 16 Plus – zaawansowany system dwóch aparatów, ultrawysoka rozdzielczość zdjęć, wsparcie w udoskonalaniu zdjęć, iPhone 16 Pro i Pro Max – sterowanie jednym przyciskiem, szybki dostęp do narzędzi, system Pro aparatów, ultrawysoka rozdzielczość zdjęć, wsparcie w udoskonalaniu zdjęć.

Wszystkie modele posiadają także wspólne rozwiązania technologiczne. Są wśród nich:

alarmowe SOS;

wykrywanie wypadków;

USB C;

Face ID;

ultraszybka łączność komórkowa 5G;

warstwa Ceramic Shield;

wodoodporność do głębokości max. 6 m i czasu zanurzenia do 30 min.

Wybór odpowiedniego iPhone'a spędza Ci sen z powiek? Bez obaw! @KamilNikodem porównał iPhone'a 16e, iPhone'a 16 i iPhone'a 15 – sprawdź rezultaty i odkryj model idealny dla siebie.

Bateria iPhone 16 – co warto wiedzieć?

Wybierając model, który najbardziej pasuje do Twojego codziennego życia, musisz koniecznie wziąć pod uwagę parametry dotyczące baterii. Jeżeli korzystasz ze smartfona niezwykle często, grasz w gry, kręcisz i edytujesz filmy bądź po prostu pracujesz przy pomocy tego urządzenia, iPhone ze słabszą baterią może nie spełnić Twoich oczekiwań. W przypadku, gdy w standardowy sposób używasz smartfona, np. dzwoniąc i pisząc do znajomych, robiąc zakupy czy przeglądając sporadycznie media społecznościowe, model o najwydajniejszej baterii może okazać się dla ciebie zbędnym wydatkiem.

Który iPhone ma najlepszą baterię?

Zapewne nie zdziwi Cię fakt, że im bardziej zaawansowany model, tym lepszą zastosowano w nim baterię. Największe możliwości w tym zakresie ma model iPhone 16 Pro Max. Z nim możesz bez przerwy przez 33 godziny odtwarzać wideo (przesyłane strumieniowo do 29 godzin) oraz odtwarzać dźwięk aż do 105 godzin. Ten model nie zawiedzie Cię pod względem trwałości baterii, nawet jeżeli użytkujesz go niezwykle intensywnie.

Drugim pod tym względem w kolejności jest iPhone 16 Plus, który odtwarza wideo do 27 godzin (przesyłane strumieniowo do 24 godzin) oraz dźwięk do 100 godzin. Pojemność baterii iPhone 16 Pro natomiast umożliwia oglądanie plików wideo do 27 godzin (przesyłanego strumieniowo do 22 godzin) i odtwarzanie plików dźwiękowych do 85 godzin. Najmniej zaawansowany model iPhone 16e nie jest pod tym względem na ostatnim miejscu. Wyprzedza bowiem wersję iPhone 16. Pierwszy pozwala oglądać wideo do 26 godzin, drugi – 22 godziny (przesyłane strumieniowo odpowiednio 21 i 18 godzin). W przypadku dźwięków jest to do 90 godzin w iPhonie 16e oraz 80 godzin w iPhonie 16.

Wszystkie modele iPhone posiadają baterie, które naładujesz do poziomu 50% w zaledwie 30 minut zasilaczem o mocy 20 W lub wyższej. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max są kompatybilne z zasilaczami o mocy 30 W oraz ładowarką MagSafe.

Z troską o baterię w iPhonie – co możesz zrobić, by służyła Ci dłużej?

Aby bateria w Twoim iPhonie służyła Ci jak najdłużej i była maksymalnie wydajna, powinieneś zacząć się o nią troszczyć już od początku użytkowania danego smartfona. To, jak szybko spada kondycja baterii w iPhonie, zależy od Twoich codziennych działań.

Na co musisz zwrócić uwagę, aby zadbać o baterię iPhone’a?

Przede wszystkim na bieżąco aktualizuj dostępne oprogramowanie systemu iOS. Dzięki posiadaniu najnowszych rozwiązań, Twój iPhone będzie działał sprawniej, a co za tym idzie – oszczędzisz baterię. Zdecydowanie mniej mocy zużyjesz też, korzystając z sieci Wi-Fi, zamiast sieci komórkowej. Także w kwestii wyświetlacza istotne jest, by go przyciemnić albo ustawić automatyczną regulację jasności, która dostosowuje się do warunków panujących w otoczeniu. Gdy Twój iPhone powiadomi Cię o naładowaniu baterii na poziomie 10% bądź 20%, włącz koniecznie tryb niskiego zużycia energii. W ten sposób zmniejszysz ryzyko całkowitego rozładowania się iPhone’a, gdy nie masz możliwości podłączyć go do źródła prądu. Część animacji czy aplikacji zostanie wyłączona, aby nie pobierały energii, działając w tle. Z tych najważniejszych jednak będziesz mógł korzystać nadal.

Jak przedłużyć żywotność baterii w iPhonie?

Pamiętaj o dwóch kwestiach, bez których niemożliwe jest odpowiednie zadbanie o baterię w iPhonie. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, aby nie ładować baterii w skrajnych temperaturach. Jeżeli zignorujesz tę kwestię, możesz znacząco i trwale obniżyć jej wydajność. Ładując smartfon w temperaturze otoczenia przekraczającej 35oC, może zakończyć on proces po osiągnięciu 80%. W przypadku niskich temperatur (poniżej 0oC) wydajność baterii może także spaść, jednak po osiągnięciu optymalnych warunków, wróci ona do pełnej sprawności.

Jeżeli tymczasowo nie korzystasz ze swojego iPhone’a, nie pozostawiaj go ani całkowicie rozładowanego, ani w pełni naładowanego. Obie te sytuacje mogą bowiem negatywnie wpłynąć na żywotność baterii. Optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie smartfona naładowanego do poziomu 50%. Jeżeli przerwa w użytkowaniu urządzenia będzie naprawdę długa, co pół roku doładuj baterię do połowy jej pojemności. iPhone umieść w suchym i stosunkowo chłodnym miejscu – poniżej 32oC.

Smartfony marki Apple wraz z niezbędnymi akcesoriami (foliami ochronnymi, słuchawkami bezprzewodowymi, ładowarkami) szybko i wygodnie kupisz w sklepie internetowym MediaMarkt. Możesz ponadto skorzystać z dodatkowych usług, na przykład z zakupów na raty 0% czy ubezpieczenia telefonu.

