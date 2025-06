Płatności zbliżeniowe staną się jeszcze wygodniejsze. Zmiany w standardzie NFC

Twórcy technologii NFC zapowiedzieli nową wersję standardu. Cel? Znaczne zwiększenie zasięgu.

Czy podczas dokonywania płatności zbliżeniowej zdarzyło ci się "jeździć" nerwowo telefonem lub zegarkiem po terminalu, by nawiązać połączenie? Cóż, przyczyna tego problemu zdefiniowana jest już w samej nazwie technologii, bo NFC to skrótowiec od near-field communication, czyli komunikacji bliskiego zasięgu. Twórcy chcą jednak, by wkrótce stała się ona komunikacją nie aż tak bliskiego zasięgu.

NFC z 4-krotnie dłuższym zasięgiem

Realny zasięg NFC uzależniony jest od różnych czynników, ale organizacja NFC Forum określa, że w przypadku "certyfikowanych, zgodnych z normami połączeń zbliżeniowych" mowa o 0,5 cm. W ramach nowej wersji standardu o oznaczeniu NFC Release 15 został on wydłużony 4-krotnie do 2 cm.

“Ta innowacja oznacza, że ​​połączenia będą się rozpoczynać szybciej i będą wymagać mniej precyzyjnego dopasowania urządzeń, dzięki czemu NFC będzie szybsze, bardziej niezawodne i łatwiejsze w użyciu niż kiedykolwiek” - czytamy w opisie zmian na stronie NFC Forum. Mowa nie tylko o płatnościach zbliżeniowych, ale i innych scenariuszach użycia, takich jak elektroniczne zamki do drzwi czy komunikacja bezprzewodowa urządzeń kuchennych.

Twórcy informują zwiększenie zasięgu było priorytetem w 5-letnim planie rozwoju NFC. Przekonują jednak, że zależało im na zwiększeniu komfortu użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu "krytycznej potrzeby intencji użytkownika". Nikt nie chciałby przecież, by płatności dało się dokonać niechcący np. przechodząc koło terminala w sklepie, prawda? NFC Forum wierzy, że 2 cm to zdrowy kompromis między wygodą a bezpieczeństwem.

Członkowie NFC Forum otrzymali już specyfikację NFC Release 15, a publiczne udostępnienie standardu zaplanowano na jesień. Jest szansa, że wdrożenie zmian będzie możliwe nawet na istniejących urządzeniach poprzez aktualizację oprogramowania.