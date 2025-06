Tak zmienią się zegarki Galaxy Watch. Samsung zapowiedział nowe funkcje

Samsung zapowiedział aktualizację swoich smartwatchów do interfejsu One UI 8 Watch. Nowe oprogramowanie wprowadzi cztery funkcje mające pomóc użytkownikom w wyrobieniu i utrwaleniu zdrowych nawyków.

Pierwsza z zapowiedzianych funkcji to Poradnik spania (Bedtime Guidance). Ma na celu pomoc w ustabilizowaniu rytmu dobowego użytkownika poprzez analizę danych z ostatnich trzech nocy – w tym ciśnienia krwi i codziennego cyklu aktywności. Na tej podstawie proponowane są indywidualne godziny snu, dostosowane do trybu życia użytkownika. Funkcja uwzględnia zmienne nawyki – np. różnice w porach zasypiania w weekendy i dni robocze – i może być przydatna dla osób zmagających się z nieregularnym snem.

Druga nowość to Obciążenie naczyniowe (Vascular Load). Galaxy Watch będzie monitorował pracę układu sercowo-naczyniowego podczas snu, by ocenić jego obciążenie i stabilność. Obciążenie to powinno być w nocy niższe niż w ciągu dnia, więc ewentualne odchylenia mogą świadczyć o problemach zdrowotnych. Funkcja uwzględnia również czynniki dzienne, takie jak poziom stresu i aktywność fizyczna. Do działania wymagany ma być Galaxy Watch Ultra lub nowszy.

Trzecia z nowości to Trener biegania (Running Coach). Nowa funkcja oferuje spersonalizowane plany treningowe dopasowane do aktualnego poziomu sprawności fizycznej użytkownika. Po krótkim biegu (12 minut) smartwatch oceni kondycję w skali 1–10 i na tej podstawie wygeneruje plan treningu – od przygotowań do biegu na 5 km, aż po maraton. Trener ma dostarczyć wskazówek w czasie rzeczywistym i wesprze użytkownika w rozwoju sprawności, minimalizując ryzyko kontuzji wynikających z przeciążenia. Ta funkcja ma trafić na modele Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra i nowsze.

Ostatnia z zapowiedzianych nowości to Współczynnik antyoksydacji (Antioxidant Index). Funkcja ma umożliwić oszacowanie poziomu karotenoidów w organizmie – związków obecnych w warzywach i owocach, które pełnią rolę przeciwutleniaczy. Pomiar wykonywany jest przy użyciu czujnika optycznego, po przyłożeniu palca do zegarka na kilka sekund. Ma to pozwolić na ocenę wpływu diety na poziom ochrony antyoksydacyjnej organizmu bez konieczności wykonywania testów laboratoryjnych i motywować do wprowadzenia zdrowszych nawyków żywieniowych. Dostępność - Galaxy Watch Ultra lub nowszy.

W pierwszej kolejności One UI 8 Watch ma zostać udostępnione w wersji beta w USA i Korei Południowej na zegarki Galaxy Watch 5 i nowsze. Termin finalnej aktualizacji nie został sprecyzowany, ale można oczekiwać, że nowe oprogramowanie zadebiutuje w lipcu na serii Galaxy Watch 8.