Mafia: The Old Country na PS5. Oto specjalne polskie wydanie

Wielkimi krokami zbliża się premiera gry Mafia: The Old Country. Tytuł będzie dostępny między innymi na PS5. O konsoli Sony wspominam nie bez powodu – firma Cenega przygotowała specjalne polskie wydanie dla fanów serii.

Kiedy nowa Mafia zadebiutuje? Premiera Mafia: The Old Country odbędzie się 8 sierpnia. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Oprócz standardowych edycji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox, w sprzedaży pojawi się również limitowana wersja na PlayStation 5, która oprócz samej gry będzie zawierała także fizyczne dodatki.

Specjalna edycja na PS5

Mafia: The Old Country Launch Edition na PlayStation 5 zostanie wydana w limitowanej liczbie egzemplarzy i będzie zawierała pełną wersję gry, steelbook z unikalną grafiką oraz puzzle (1000 elementów) inspirowane atmosferą gry.

Dodatkowo, gracze, którzy zdecydują się na zakup dowolnej edycji w przedsprzedaż (niezależnie od platformy), otrzymają Pakiet Soldato, który zawiera cyfrowe dodatki do gry.

Cena gry i wymagania

Mafia: The Old Country Launch Edition wyceniane jest na ok. 250 zł, zwykła wersja rzecz jasna jest jeszcze tańsza. Najnowsza odsłona serii jest bardziej kameralna – w toku rozgrywki nie uświadczymy otwartego świata, twórcy postawili na bardziej liniową rozgrywkę.

Jaki PC będzie najlepszy do Mafia: The Old Country? Tak prezentuje się zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10 / 11

Procesor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

Pamięć RAM: 32 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 55 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: wymagany dysk SSD, ustawienia graficzne: wysokie, rozdzielczość: 1440p.

Źródło: Cenega