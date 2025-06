Fan zawstydził producenta. Uruchomił FSR4 na karcie Radeon RX 7000

Technologia AMD FSR 4 zapewnia znaczącą poprawę jakości generowanego obrazu. Co prawa oficjalnie jest wspierana jedynie przez karty Radeon RX 9000, jednak ograniczenie to da się obejść — jeden z entuzjastów uruchomił ją na modelu ze starszej serii Radeon RX 7000.

Technologia AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) zadebiutowała wraz z kartami graficznymi Radeon RX 9000 opartymi na architekturze RDNA 4. Jest to zaawansowana technika upscalingu, która poprawia jakość obrazu i płynność animacji w grach, jednocześnie minimalizując wpływ na wydajność. Dla graczy oznacza to wyższe liczby klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiego poziomu szczegółowości grafiki.

FSR 4 to jedna z kluczowych nowości w kartach z serii RX 9000 i istotny argument przemawiający za wyborem nowszych modeli. Oficjalnie technologia nie jest wspierana przez starsze układy, jednak — przynajmniej w teorii. W praktyce jednemu z fanów udało się uruchomić FSR 4 na karcie graficznej z serii Radeon RX 7000, obchodząc ograniczenia producenta.

AMD FSR 4 na kartach Radeon RX 7000

Użytkownik Virtual-Cobbler-9930 opublikował na platformie Reddit wpis, w którym opisał sposób obejścia oficjalnych ograniczeń. Do uruchomienia FSR 4 wykorzystano narzędzie OptiScaler. Zaznaczył jednak, że istnieje również alternatywna metoda, polegająca na podmianie bibliotek DLL.

Przy okazji podzielił się wynikami testów FSR 4 przeprowadzonych na komputerze z procesorem AMD Ryzen 7 7700X i kartą graficzną Radeon RX 7900 XTX (architektura RDNA 3). Porównano jakość obrazu oraz płynność animacji przy użyciu FSR 3 i FSR 4 — w obu przypadkach bez korzystania z technologii generowania klatek (frame generation).

Testy przeprowadzono w trzech grach: Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered oraz Marvel’s Rivals. Użytkownik korzystał z systemu Linux, jednak udostępnił także część obserwacji dotyczących wydajności w systemie Windows.

Cyberpunk 2077

Z FSR 4 uzyskano średnio 56,28 FPS, natomiast z FSR 3.1 – 85,06 FPS. Mimo niższej wydajności, obraz generowany przez FSR 4 był zauważalnie wyższej jakości niż w przypadku FSR 3.1. W opinii testującego, warto zaakceptować spadek liczby klatek na rzecz lepszego obrazu. Możliwe jest też włączenie generowania klatek, co pozwala odzyskać część wydajności.



Porównanie wydajności - FSR4 (po lewej) i FSR3.1 (po prawej)

Porównanie jakości obrazu - FSR3 (u góry) i FSR4 (na dole)



Aktywowanie funkcji FSR4 (po prawej) i tak zapewnia lepszą wydajność niż natywna rozdzielczość 4K (po lewej)

Oblivion Remastered

FSR 3.1 w trybie Quality zapewnił wyższy FPS, ale obraz był obarczony wieloma artefaktami. FSR 4 znacząco redukuje te błędy kosztem spadku wydajności o około 20–30%. Dla lepszego balansu możliwe jest użycie trybu Balanced lub włączenie generowania klatek.



Porównanie wydajności - FSR4 (po lewej) i FSR3.1 (po prawej)



Porównanie jakości obrazu - FSR4 (po lewej) wypada dużo lepiej niż i FSR3.1 (po prawej)

Marvel’s Rivals

W tym dynamicznym tytule e-sportowym FSR 3.1 wypada najlepiej pod względem płynności: 74 FPS z FSR 3.1 vs 41 FPS z FSR 4. Choć FSR 4 poprawia niektóre aspekty obrazu, spadek wydajności jest zbyt duży, by uzasadnić jego użycie w tego typu grze.



Porównanie wydajności - FSR4 (po lewej) i FSR3 (po prawej)

Porównanie jakości obrazu w trybie FSR4 Ultra perfomance, FSR3 Ultra Perfomance i FSR3 Balanced

Dlaczego FSR 4 (nie do końca dobrze) działa na starych kartach?

Korzystanie z technologii FSR 4 na starszych kartach graficznych jest możliwe, choć oficjalnie nie jest wspierane. Pozwala to uzyskać zauważalnie lepszą jakość obrazu w porównaniu do FSR 3.1, jednak odbywa się to kosztem znacznego spadku płynności.

Dzieje się tak, ponieważ FSR 4 została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu dedykowanych jednostek AI/ML, które są obecne jedynie w najnowszych kartach z serii Radeon RX 9000. Starsze modele, pozbawione tych akceleratorów, muszą realizować obliczenia wyłącznie na GPU, co mocno obciąża układ i wpływa na wydajność.