Nowa gama trymerów. Marka Braun wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników

Coraz więcej mężczyzn z pokolenia Z świadomie dba o swój wygląd – aż 6 na 10 nosi brodę, a niemal połowa regularnie depiluje ciało. W odpowiedzi na te potrzeby marka Braun oferuje szerokie portfolio trymerów.

Jak podkreśla marka Braun, portfolio urządzeń i dodatków firmy nieustannie się powiększa. Nowy trymer do zarostu Series 9 (BT9) oferuje najwyższą precyzję w wykończeniu, podczas gdy nowy trymer do ciała Series 7 (BG7) zapewnia bezpieczne golenie nawet w najbardziej delikatnych miejscach. Z kolei nowy zestaw do stylizacji All-in-One Series 7 (AIO7) wyróżnia się wszechstronnością, umożliwiając kompleksową pielęgnację od stóp do głów.

Wraz z rosnącą popularnością zarostu, rośnie również potrzeba precyzyjnej stylizacji brody. Nowy trymer Braun Series 9 (BT9) to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o maksymalnej kontroli i dokładności, nawet przy gęstym owłosieniu. Wyposażony w trwałe i niezwykle ostre ostrze ProBlade oraz tryb PowerBoost, umożliwia równomierne przycinanie przy mniejszej liczbie pociągnięć.

Firma stawia na komfort klienta

Dzięki ponad 12 akcesoriom do stylizacji i nowej głowicy PrecisionShave, użytkownik może z łatwością modelować kontury i uzyskać gładkie wykończenie. Braun odpowiada także na potrzeby młodszego pokolenia, które coraz częściej decyduje się na usuwanie owłosienia z ciała. Dedykowane temu trymery tej marki zostały zaprojektowane z myślą o wrażliwych obszarach – technologia SkinGuard umożliwia bezpieczne i skuteczne usuwanie owłosienia z pach czy okolic intymnych, bez ryzyka zadraśnięć.

Zestawy do stylizacji All-in-One marki Braun to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wielofunkcyjne rozwiązania w codziennej pielęgnacji. Linia ta łączy cechy trymera do zarostu i trymera do ciała, umożliwiając kompleksową stylizację całego ciała jednym urządzeniem. Model Series 7 (AIO7) zawiera ponad 18 akcesoriów, które pozwalają na dostosowanie pielęgnacji do indywidualnych potrzeb – od precyzyjnego modelowania zarostu dzięki ostrzu ProBlade, przez bezpieczne przycinanie owłosienia w wrażliwych obszarach z wykorzystaniem technologii SkinGuard, po dopracowanie krawędzi na twarzy przy pomocy głowicy PrecisionShave. Rozwiązanie to ułatwia codzienną rutynę pielęgnacyjną, zapewniając wszechstronność i wygodę użytkowania.