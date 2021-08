Sprawdź wymagania Battlefied 2042. Nowa odsłona tej popularnej serii bez problemu ruszy na kilkuletnim komputerze, choć by cieszyć się świetną grafiką potrzeba będzie czegoś mocniejszego.

Sprawdź, czy ruszy ci Battlefield 2042

Już 12 sierpnia wystartują techniczne testy gry Battlefield 2042. Zaproszeni do sprawdzenia tego tytułu gracze otrzymali maile, w których znajdują się wymagania, jakie muszą spełnić ich komputery. Okazuje się, że są one niewiele wyższe od tych, jakie ma wydana w 2018 roku „Piątka”. Minimalna konfiguracja jest prawie taka sama, a poważniejsze różnice zaczynają się dopiero przy tej zalecanej.

Jeśli liczysz na komfortową rozgrywkę w niezłej jakości, to nie obejdzie się bez i-siódemki i RTX-a (ewentualnie Ryzena 5 i Radeona RX 5600 XT). Wprawdzie ostatecznie wymagania mogą ulec zmianie, ale to, co widzimy na listach poniżej, wydaje się całkiem realne. Zresztą zobacz…

Oficjalne wymagania Battlefield 2042

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5 6600K lub AMD FX-8350

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 560

lub Pamięć wideo: 4 GB / Wersja DirectX: 12

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7 4790 lub AMD Ryzen 5 3600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT

Pamięć wideo: 8 GB / Wersja DirectX: 12

Battlefield 2042 na ostatniej prostej

Nowy Battlefield jest już z grubsza gotowy i nie zanosi się, że na to, by data premiery miała zostać zmieniona. W związku z tym liczymy na debiut gry 22 października bieżącego roku. Oprócz pecetów zagramy też na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One (przy czym te starsze konsole nie zaoferują „pełnego doświadczenia”).

Przypomnijmy, że Battlefield 2042 będzie odsłoną przeznaczoną wyłącznie do rozgrywki wieloosobowej. Zgodnie z tytułem trafimy do świata przyszłości, gdzie jako Specjaliści (o konkretnej charakterystyce) staniemy po jednej ze stron wielkiego sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

