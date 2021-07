Battlefield 2042 nie zaoferuje kampanii dla jednego gracza. Będzie to w pełni multiplayerowe doświadczenie i w związku z tym EA chce zadbać o to, by było to doświadczenie pełne. Tak narodził się pomysł na Battlefield Portal.

Co to jest Battlefield Portal?

Battlefield Portal to nic innego jak platforma społecznościowa umieszczona wewnątrz gry. Będzie to swego rodzaju „piaskownica”, która umożliwi tworzenie sieciowych potyczek z osobiście wybranymi ustawieniami, ze zmodyfikowaną „logiką gry” oraz z elementami nie tylko z Battlefield 2042, ale też z poprzednich części. Jako gospodarz będziesz mógł dowolnie je wymieszać, odnajdując receptę na idealną rozgrywkę i dbając o to, by nigdy nie było nudno.

Co zaoferuje Portal w Battlefield 2042?

Już w dniu premiery gry Battlefield 2042 możesz spodziewać się obecności w Portalu wszystkich armii, typów broni, pojazdów i akcesoriów bojowych z tej produkcji. Dodatkowo pojawią się brytyjskie, amerykańskie i niemieckie jednostki z Battlefield 1942, amerykańscy i rosyjscy żołnierze z Bad Company 2 oraz klasyczne frakcje z kilku poprzednich odsłon. Będą też najrozmaitsze karabiny, samochody i przedmioty z trzech Teatrów wojny.

Dzięki Portalowi zagramy także na różnorakich mapach znanych z poprzednich odsłon, które będą jednak przystosowane zarówno pod względem grafiki, jak i fizyki do standardu wyznaczonego przez Battlefield 2042. Początkowo na liście znajdą się: Ofensywa w Ardenach i El Alamein z Battlefield 1942, Port Arica i Valparaiso z Bad Company 2 oraz Kaspijska granica i Kanały Nouszahr z Battlefield 3. Z czasem Portal będzie rozbudowywany o kolejne elementy.

Premiera Battlefield 2042 już jesienią

W Battlefield 2042 zagramy już 22 października bieżącego roku. Wśród platform docelowych znajdują się pecety oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku tych ostatnich trzeba się jednak liczyć z ograniczeniami.

Dasz szansę nowemu Battlefieldowi? Co myślisz o Portalu?

Źródło: EA, informacja własna