Bayonetta 3 została zapowiedziana prawie pięć lat temu. W tak zwanym międzyczasie byliśmy kilka razy zapewniani przez twórców, że prace wrą, ale niewiele otrzymywaliśmy na to dowodów. Teraz wreszcie mamy nowy zwiastun, który od razu zdradza też (niezbyt odległą) datę premiery.

Kiedy premiera gry Bayonetta 3? Już jesienią

Dokładnie 28 października 2022 roku na rynku zadebiutuje gra Bayonetta 3 – wyczekiwana od lat kontynuacja serii slasherów rozwijanej przez studio PlatinumGames. Niestety (albo i stety) wyłączną platformą docelową jest Nintendo Switch.

Bayonetta 3 pozwoli nam raz jeszcze przejąć kontrolę nad długonogą, czarnowłosą wiedźmą w okularach, prowadzącą niekończącą się wojnę z siłami dobra. Dodatkowo będziemy mieli okazję sprawdzić się w roli adeptki czarnej magii, imieniem Viola.

Głównym elementem rozgrywki jest tu oczywiście walka, a wynagradzane są zarówno zręczność, jak i pomyślunek. Twórcy pewnie jak zwykle zadbają o interesujący arsenał, jak również o ciekawie zaprojektowane lokalizacje. Słowa jednak słowami, obejrzyjmy po prostu ten nowy zwiastun…

Zobacz najnowszy zwiastun gry Bayonetta 3:

I jak ci się to podoba? Dasz wiedźmie szansę na to, by zapanowała na twoim „pstryczku”?

Źródło: Nintendo, TheGamer, GameSpot