Odpowiednio w 2009 i 2014 roku doczekaliśmy się dwóch świetnych odsłon tej serii. Bayonetta 3 każe na siebie czekać zdecydowanie dłużej, ale wygląda na to, że jest już na ostatniej prostej.

Bayonetta 3 wreszcie na gameplayu

8 grudnia 2017 roku napisałem newsa, że ekipa PlatinumGames zapowiedziała grę Bayonetta 3. Od tego czasu nie miałem ani jednego powodu, by o tym tytule przypomnieć. Wydawało się, że nawet twórcy już o nim zapomnieli, ale na szczęście nie. Wreszcie, po prawie czterech latach, przy okazji Nintendo Direct, zaprezentowali pierwsze fragmenty rozgrywki, ujawniając przy okazji, że nie marnowali czasu i w przyszłym roku doczekamy się premiery.

Długonoga, równie seksowna co niebezpieczna wiedźma powróci w przyszłym roku i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uświetni swoją obecnością wyłącznie katalog Nintendo Switch. Od czasu drugiej odsłony sprzed 7 lat nauczyła się kilku nowych sztuczek, w tym bezpośredniego kontrolowania demonów. Niestety szczegółów na temat rozgrywki, jak i fabuły, wciąż jest jak na lekarstwo. Dlatego też nie przedłużam i zapraszam na nieco ponad 3-minutowy seans…

Zobacz oficjalny gameplay trailer Bayonetta 3 na Nintendo Switch:

Ograniczenie do jednej platformy może być niemiłą wiadomością, ale studio PlatinumGames pewnie wie, co robi. Po pierwsze, to zdecydowanie jest produkcja, którą w większości i tak zainteresowaliby się pewnie posiadacze Nintendo Switch, a po drugie – „Pstryczek” to jedna z najczęściej kupowanych konsol (z tych obecnie dostępnych na rynku przegrywa jedynie z PS4).

Co jeszcze zobaczyliśmy na Nintendo Direct?

Bayonetta 3 niewątpliwie była jednym z największych hitów ostatniego Nintendo Direct, ale podczas wydarzenia pojawiło się też kilka innych ciekawych zapowiedzi. Dowiedzieliśmy się na przykład, że na Switchu zadebiutują w niedalekiej przyszłości takie gry jak Hot Wheels Unleashed, Surviving the Aftermath, trylogia Shadowrun, Disco Elysium: The Final Cut oraz – przede wszystkim – Star Wars: Knights of the Old Republic.

Mamy też trzy nowe zwiastuny. Pierwszy prezentuje grę Splatoon 3, a więc kolejną odsłonę szalenie kolorowej strzelanki, przy której dobrze bawić można się właściwie w każdym wieku. Na drugim widzimy kolejną produkcję z gatunku trójwymiarowych platformówek, mianowicie Kirby and the Forgotten Land. Na koniec zostawiamy zaś karciankowego erpega od Square Enix – Voice of Cards: The Isle Dragon Roars…

Zobacz zwiastun Splatoon 3:

Zobacz zwiastun Kirby and the Forgotten Land:

Zobacz zwiastun Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Film Mario w przyszłym roku w kinach. Kto wystąpi?

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że premiery filmu Mario doczekamy się 21 grudnia 2022 roku. Będzie to animacja twórców Minionków, co samo w sobie brzmi jak doskonała zachęta. Świetnie prezentuje się również obsada. Głosów bohaterom użyczą między innymi Christ Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) oraz Jack Black (Bowser).

