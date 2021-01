Cyberpunk 2077 podbił Steam i już teraz trzeba zapisywać go na konto sukcesów CD Projekt RED. Najnowsze statystyki stały się dla niektórych powodem do podnoszenia alarmu, ale chyba nieuzasadnionego.

Baza graczy Cyberpunk 2077 na Steam spadła o 79%

Już w dzień premiery otrzymaliśmy jasny sygnał, że właściciele PC oraz kont na Steam wręcz rzucili się na Cyberpunk 2077. Nie ma w tym przesady, bo przez chwilę były nawet problemy z serwerami. Zasadne są określenia, iż Cyberpunk 2077 podbił Steam. Także jeśli chodzi o sprzedaż, co zapewne cieszy twórców. Opublikowane teraz statystyki pokazują, że gra nie zatrzymuje graczy na długo. Pytanie, czy to zaskakujące?

Cyberpunk 2077 stracił już 79% graczy w porównaniu z 3, 4 dniami po premierze. Uwzględniając pierwszy miesiąc obecności na rynku, baza graczy na Steam spada 3 razy szybciej niż miało to miejsce w przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon, do którego odwołania padają z oczywistego powodu - tego samego producenta.

I chociaż powyższe określenia są prawdziwie, to nie wypada odnieść się do tego, że Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon dzieli przepaść pod względem szczytowej popularności na Steam. Chociaż Cyberpunk 2077 zanotował już bardzo duży odpływ graczy to nadal bawi się przy mnóstwo osób. Przygody Geralt z Rivii nawet podczas najlepszych dni nie miały nawet w połowie tak dużego wzięcia jak Cyberpunk 2077 dziś.

Cyberpunk 2077 radzi sobie naprawdę dobrze

Jak rozpatrywać takie statystyki? Nie da się nie zauważyć, że mogą być wykorzystywane zarówno do trąbienia o sukcesie Cyberpunk 2077, jak i uznawania, że bardzo szybko nudzi się graczom. Tyle tylko, że cały czas mówimy o grze znajdujące się na liście bestsellerów na Steam. Dodatkowo rzut oka na tytuły, przy których bawi się aktualnie najwięcej graczy pokazuje, że Cyberpunk 2077 plasuje się w TOP 5 przegrywając z pozycjami, które nieprzerwanie dzielą i rządzą oferując zmagania wieloosobowe.

Wiedźmin 3: Dziki Gon może pochwalić się dłuższą kampanią, co też w omawianej kwestii może być nie bez znaczenia. Zapewne są też gracze, którzy czekają na aktualizacje, po których Cyberpunk 2077 nie będzie irytował sporą ilością błędów.

A jak Wy odbieracie powyższe statystyki? Jeśli zdecydowaliście się na zakup, ile czasu spędziliście w świecie Cyberpunk 2077?

