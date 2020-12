Chociaż Cyberpunk 2077 okazał się dość daleki od ideału, chociaż twórcy mają na głowie konieczność przygotowania kolejnych poprawek, zgodnie z planem zaczną pojawiać się dodatki.

Cyberpunk 2077 wkrótce z pierwszymi dodatkami

Oficjalna strona Cyberpunk 2077 nie od dziś zawiera sekcję poświęconą DLC. O tym, że są planowane było wiadomo na długo przed premierą gry. Niektórzy mogli przypuszczać, że wedle pewnych okoliczności twórcy zmienią plany, ale nic z tego.

Właśnie opublikowano informację, iż pierwsze DLC zaczną pojawiać się na początku 2021 roku. Więcej informacji poznamy już wkrótce, być może nawet nie za kilka tygodni, ale dni.

To będą drobne elementy

Nie należy liczyć, iż mimo posługiwania się określeniem DLC otrzymamy tutaj jakieś większe pakiety zawartości. Mimo tego nie wszystkim się taka zapowiedź podoba. Są głosy, iż absolutnie wszystkie siły powinny być rzucone na prace związane z kolejnymi poprawkami, bo jak powszechnie wiadomo błędów w grze nie brakuje, w ich efekcie została ona nawet usunięta z PlayStation Store.

Aktualizacje się jednak pojawiają, może póki co mniejsze, ale w styczniu i lutym wydane zostaną Patch 1 i Patch 2 z poważniejszą liczbą zmian. Poza tym, DLC zawierające np. dodatkową broń czy misję na dobrą sprawę mogą być już gotowe, a nawet jeśli nie to trudno przypuszczać, by zajęły wiele czasu. Planowe rozpoczęcie tego rozdawnictwa (bo DLC będą darmowe), może być też próbą ocieplenia nadszarpniętego wizerunku.

Jak do tego podchodzicie? CD Projekt RED robi dobrze, czy raczej powinien w ciszy udostępniać kolejne aktualizacje z poprawkami, a nawet najmniejsze DLC zostawić na później?

Źródło: cyberpunk.net

