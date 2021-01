Cyberpunk 2077 ma duży potencjał i wydaje się, że barwną przyszłość jeśli chodzi o rożnego rodzaju modyfikacje. Niektóre będą bardzo grywalne, inne zapewne skończą jedynie jako ciekawostka. Tak jak ta.

Cyberpunk 2077 z modem DOOM Reshade

Ale skoro ciekawostki mają to do siebie, że warto rzucić okiem, to zobaczcie DOOM Reshade. Ostatnio Digital Foundry określiło Cyberpunk 2077 mianem najładniejszej gry 2020 roku. Wyraźnie zaznaczono, iż mowa o wersji PC. To właśnie ona będzie modyfikowana. A w zasadzie już jest.

Nazwa modyfikacji DOOM Reshade brzmi wyjątkowo jasno, mamy tutaj do czynienia z pracą, w efekcie której oprawia wizualna zmieniana jest na podobieństwo tej, jaka kojarzy się przede wszystkim ze starym DOOMem (chociaż bez miany propozycji obrazu), ale też na przykład z wydanym ostatnio Prodeus.

Twórcy też pracują nad zmianami w Cyberpunk 2077

DOOM Reshade można znaleźć na platformie nexusmods, gdzie już teraz dostępnych jest sporo innych modyfikacji.

Twórcy też pracują nad Cyberpunk 2077. Potwierdzono, że już wkrótce zgodnie z planem wystartuje rozdawnictwo darmowych DLC. Cały czas trwają też wysiłki nad kolejnymi aktualizacjami, które przyniosą wyczekiwane poprawki. Tu zniecierpliwieni się przede wszystkim gracze korzystający z konsol, bo to właśnie na nich Cyberpunk 2077 wypada gorzej. W styczniu ma pojawić się Patch 1, a w lutym Patch 2, które wedle zapowiedzi wprowadzą wiele udoskonaleń.

