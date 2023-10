W Katowicach rozpoczęły się właśnie testy BB-1. To pierwszy autonomiczny bus rodzimej produkcji.

Oznaczony symbolem BB-1 pojazd jest dziełem firmy Blees z Gliwic. Charakteryzuje go czwarty stopień autonomiczności SAE. Oznacza to, że bus może jeździć zupełnie samodzielnie po wcześniej zdefiniowanych trasach. Maszyna jest w stanie wykrywać przeszkody oraz innych uczestników ruchu drogowego dzięki kamerom i radarom zainstalowanym na pokładzie.

Projektanci BB-1 próbują również zwrócić uwagę na kwestię cyberbezpieczeństwa. Eksperci w tej dziedzinie uważają, że taki kierunek jest w pełni uzasadniony. - U progu ery autonomicznych pojazdów firmy z branży motoryzacyjnej powinny podjąć działania minimalizujące ryzyko ataków hakerów - mówi Aleksander Kostuch, ekspert bezpieczeństwa ze Stormshield, europejskiego wytwórcy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.

Samochody autonomiczne - jak zwiększyć ich bezpieczeństwo?

Według International Data Corporation do 2040 roku liczba "samodzielnych" aut przekroczy 30 milionów. Podłączenie pojazdu do sieci istotnie otwiera pole do działania dla cyberprzestępców. Jak wskazuje Aleksander Kostuch, stosowane obecnie rozwiązania nie są wystarczające. Należy opracować nowe polityki, które pozwolą na stworzenie naprawdę bezpiecznej przestrzeni na drogach.

- Wymaga to współpracy między producentami samochodów, dostawcami oprogramowania oraz organami regulacyjnymi. Konieczne jest ustanowienie standardów bezpieczeństwa, audytów i testów, które będą obowiązywać dla wszystkich producentów aut. Bezpieczeństwo powinno być wprowadzane już na etapie projektowania i produkcji pojazdów, a nie tylko w formie reakcji na istniejące zagrożenia - podkreśla Aleksander Kostuch.

źródło: materiały prasowe