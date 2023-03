Honda jest firmą znaną zarówno ze swoich pojazdów, jak i robotów. W ciągu ostatnich lat starają się jednak oni połączyć te dwie rzeczy. Autonomiczny Pojazd Roboczy (AWV) jest przeznaczony do transportu towarów w miejscach pracy człowieka, takich jak place budowy.

Autonomiczny Pojazd Roboczy, kiedy wyjedzie w teren?

Honda zaprezentowała właśnie trzecią generację urządzenia dedykowanego do pomocy ludziom w transporcie ciężkich towarów w miejscu pracy i szuka firm chętnych do wypróbowania tego rozwiązania w praktyce. Pojazd będzie prezentowany na targach CONEXPO 2023 w Las Vegas. Na autonomiczny pojazd można wrzucić dwie palety ładunku o łącznej wadze do 900 kilogramów, a on przetransportuje je bezpiecznie we wskazane miejsce z szybkością maksymalną 16 km/h.

AWV świetnie się sprawdzi na placach budowy

Prezentowana wersja jest trzecią generacją tego pojazdu. Poza zwiększoną ładownością charakteryzuje się ona większą baterią, dzięki której urządzenie może działać do 10 godzin, w trakcie których przejedzie łącznie około 45 kilometrów. Poprawiono też znacznie funkcje unikania kolizji z przeszkodami terenowymi i innymi uczestnikami ruchu na terenie.

AWV może działać autonomicznie albo być sterowane przez pilota, który pomoże w nawigacji po trudnym terenie, jakim jest plac budowy. Zestaw czujników, w jaki wyposażono maszt maszyny, obejmuje technologie GPS, lidar i kamery, a także łączność poprzez chmurę. Całość można wygodnie kontrolować z poziomu aplikacji na tablecie. Firma podkreśla, że platforma AWV pozowoli firmom budowlanym (i nie tylko, inne firmy wykorzystują podobne technologie) rozwiązać problemy z niedoborem siły roboczej w miejscu pracy oraz wspierać ich wydajność.

Źródło: engadget, cision