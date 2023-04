Elon Musk od lat zapowiada pełną autonomię w motoryzacji, lecz wciąż jest wiele do zrobienia, by to osiągnąć. Pokazuje to choćby zdarzenie z 2020 roku, które w piątek doczekało się finału w sądzie. I choć Tesla sprawę wygrała, trudno mówić o pełnym sukcesie.