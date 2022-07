Wentylatory Silent Wings to znak rozpoznawczy firmy be quiet!. Ostatnio producent zaprezentował nowe modele, które mają oferować jeszcze lepsze parametry.

Mowa o modelach Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4, które zastępują wcześniejsze modele Silent Wings 3. Czym się wyróżniają?

be quiet! Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 – nowe, znaczy lepsze?

Modele be quiet! Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 występują w rozmiarze 120 i 140 mm, więc w dwóch najpopularniejszych wersjach spotykanych w komputerach PC - można je zamontować na coolerach, chłodnicach, a także w obudowach.

Nowe wentylatory to też nowa konstrukcja. Producent chwali się, że wentylatory z serii Silent Wings 4 zostały wyposażone w zaawansowane łożysko hydrodynamiczne (FDB) oraz 6-biegunowy silnik zapewniający mniejsze wibracje, a do tego wykorzystują specjalnie wyprofilowane łopatki poprawiające wydajność.

Czym się różni wentylator be quiet! Silent Wings 4 od Silent Wings Pro 4?

Jest jednak pewna różnica między modelami Silent Wings 4 a Silent Wings Pro 4.

W przypadku zwykłych „czwórek” przewidziano trzy wersje: standardowe (Silent Wings 4), z regulacją prędkości obrotowej za pomocą sygnału PWM (Silent Wings 4 PWM) oraz regulacją prędkości PWM o zwiększonej prędkości obrotowej (Silent Wings 4 PWM Highspeed).

Producent przewidział dwie opcja montażu. Fabrycznie zainstalowano mocowanie antywibracyjne, które sprawdzi się w obudowach - ogranicza ono wibracje generujące hałas. W przypadku chłodzeń i radiatorów najlepszym wyborem jest plastikowe mocowanie.

Modele Silent Wings Pro 4 występują tylko w wersji PWM, ale na obudowie znalazł się przełącznik, który umożliwia szybkie i łatwe przełączanie między średnią, dużą i ultrawysoką prędkością obrotową. Użytkownik może zatem sam wybrać odpowiadające parametry i to jakiej wydajności/kultury pracy oczekuje.

Modele Pro oferują już trzy zestawy "narożników". Fabrycznie zainstalowano elementy zaprojektowane do radiatorów, na których wentylator będzie oferował najlepszy przepływ powietrza. W przypadku montażu wentylatora w obudowie, lepszym wyborem będzie zestaw antywibracyjny, który redukuje drgania i ogranicza generowany hałas. Zestaw dopełniają plastikowe mocowania.

Model be quiet! Silent Wings 4 120mm be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM Highspeed be quiet! Silent Wings Pro 4 120 mm Wymiary 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm Łożysko FDB FDB FDB FDB Maks. prędkość obrotowa 1600 RPM 1600 RPM 2500 RPM 3000 RPM Wydajność 48,7 CFM / 82,74 m3/h 48,7 CFM / 82,74 m3/h 76,7 CFM / 130,31 m3/h 83,9 CFM / 142,5 m3/h Ciśnienie powietrza 1,79 mm H2O 1,79 mm H2O 3,96 mm H2O 5,31 mm H2O Generowany hałas 18,9 dBA 18,9 dBA 31,2 dBA 36,9 dBA

Model be quiet! Silent Wings 4 140mm be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM Highspeed be quiet! Silent Wings Pro 4 140 mm Wymiary 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Łożysko FDB FDB FDB FDB Maks. prędkość obrotowa 1100 RPM 1100 RPM 1900 RPM 2400 RPM Wydajność 51,3 CFM / 87,16 m3/h 51,3 CFM / 87,16 m3/h 78,4 CFM / 133,20 m3/h 97,41 CFM / 165,5 m3/h Ciśnienie powietrza 0,92 mm H2O 0,92 mm H2O 2,36 mm H2O 3,64 mm H2O Generowany hałas 13,6 dBA 13,6 dBA 29,3 dBA 36,8 dBA

Wentylatory be quiet! Silent Wings 4 od Silent Wings Pro 4 – to nie są tanie rzeczy

Firma be quiet! zdążyła nas przyzwyczaić, ze topowe wentylatory nie należą do najtańszych propozycji. Podobnie jest i tym razem – modele Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 to jedna z droższych konstrukcjina rynku:

Silent Wings 4 120mm - 23,90 euro

Silent Wings 4 120mm PWM - 23,90 euro

Silent Wings 4 120mm PWM high-speed - 23,90 euro

Silent Wings 4 140mm - 24,90 euro

Silent Wings 4 140mm PWM - 24,90 euro

Silent Wings 4 140mm PWM high-speed - 24,90 euro

Silent Wings Pro 4 120mm PWM - 31,90 euro

Silent Wings Pro 4 140mm PWM - 32,90 euro

Źródło: be quiet!