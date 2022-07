Firma DeepCool coraz pewniej wchodzi na nasz rynek. Po serii powietrznych coolerów CPU, producent przygotował zestawy chłodzenia wodnego AiO – to modele, które mają zainteresować entuzjastów, którzy wymagają dobrej wydajności i niebanalnego designu.

Premiera chłodzeń DeepCool LS320, LS520 i LS720

Modele DeepCool LS320, LS520 i LS720 wyposażono w nowoczesną bloko-pompkę – producent zastosował tutaj nowy, miedziany blok wodny z układem mikrokanałów oraz pompę 4. generacji, która ma zapewniać jeszcze lepszą wydajność.

Uwagę zwraca obudowa bloko-pompki, która została przyozdobiona podświetleniem RGB LED z efektem odbicia lustrzanego. Co więcej, producent daje tutaj możliwość personalizacji wyglądu chłodzenia (w zestawie dodawana jest dodatkowa pusta płytka do przygotowania własnej grafiki).

Zestawy różnią się wielkością chłodnicy. W modelu LS320 zastosowano aluminiowy radiator z wentylatorem 120 mm, w LS520 aluminiowy radiator z dwoma wentylatorami 120 mm, a w LS720 aluminiowy radiator z trzema wentylatorami 120 mm. Większa chłodnica naturalnie przekłada się na lepszą wydajność i lepsze możliwości odprowadzania ciepła.

Producent zastosował tutaj wentylatory DeepCool FC120 z dynamicznym zakresem regulacji obrotów, który pozwala zachować optymalny przepływ powietrza i ciśnienie statyczne przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Co więcej, modele FC120 zostały wyposażone w innowacyjny system okablowania łańcuchowego, dzięki któremu łatwo jest zarządzać przewodami przy zachowaniu porządku w obudowie komputera.

Jest coś jeszcze – wentylatory przyozdobiono podświetleniem ARGB LED, które nadaje całości efektownego wyglądu (taki dodatek powinny docenić osoby zwracające uwagę na wygląd komputera – LED-y pomogą rozświetlić wnętrze obudowy i nadać PC-towi ciekawszej stylistyki).

Producent chwali się, że modele z serii LS są zgodne z wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (w tym nadchodzącym gniazdem AMD AM5 pod procesory Ryzen 7000).

Model DeepCool LS320 DeepCool LS320 DeepCool LS320 Blokopompka 86 × 74 × 57 mm Blok wodny Miedziany Pompka 4. gen (max 3100 RPM) Generowany hałas pompki 19 dB(A) Chłodnica 159 × 120 × 27 mm 282 × 120 × 27 mm 402 × 120 × 27 mm Wentylatory 1x DeepCool FC120 2x DeepCool FC120 3x DeepCool FC120 Obroty wentylatora 500~2250 RPM±10% Wydajność wentylatora 85,85 CFM / 3,27 mmAq Generowany hałas wentylatora ≤32,9 dB(A) Kompatybilność Intel Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066

AMD AM4, AM5

DeepCool LS - czy nowa seria chłodzeń AiO ma szansę wybić się na rynku?

Czy DeepCool ma szansę przebić się na rynku (w końcu nie problem znaleźć świetne zestawy AiO)? Raczej mamy do czynienia ze standardową konstrukcją, ale jeśli komuś zleży na ciekawym, efektownym wyglądzie, to na pewno będzie to propozycja godna uwagi. Gorzej jednak może wyglądać kwestia ceny.

Zwykłe modele DeepCool LS już są dostępne w sprzedaży – sugerowane ceny to odpowiednio: 100 euro (LS320), 130 euro (LS520) i 150 euro (LS720). We wrześniu mają pojawić się też białe warianty (z dopiskiem WH), które będą o 5 euro droższe.

Źródło: DeepCool