Obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Odnaleźć się w niej pomaga firma Google, udostępniając użytkownikom G Suite zaawansowane funkcje Hangouts Meet, pozwalając na utrzymywanie stałego kontaktu między pracownikami, ich przełożonymi oraz partnerami.

Pracodawco, używasz pakietu G Suite w wariancie Basic lub Business? W takim razie do 1 lipca 2020 roku, wraz ze swoimi pracownikami, możesz bez dodatkowych opłat korzystać z zaawansowanych funkcji wideorozmów w usłudze Hangouts Meet, do tej pory dostępnych tylko dla użytkowników wersji Enterprise. To prezent od firmy Google, mający motywować do pracy zdalnej i rezygnacji z podróży służbowych, a przez to – pomóc w zatrzymaniu pandemii.

Co oznacza bezpłatny dostęp do zaawansowanych funkcji Hangouts Meet? Ano to, że:

w wirtualnym spotkaniu może brać udział nawet 250 osób,

transmisję na żywo może oglądać nawet 100 tysięcy osób,

a spotkania mogą być nagrywane, zapisywane na Dysku Google i udostępniane.

Domyślnie te funkcje są wyłączone – żeby Twoi użytkownicy mogli z nich korzystać, musisz włączyć usługę Hangouts Meet, a następnie w konsoli administracyjnej kliknąć Aplikacje > G Suite > Ustawienia Google Hangouts. Tam kliknij Ustawienia Google Meet, wybierz ikonę edycji przy Usługach dodatkowych, przewiń w dół i zaznacz opcję Pozwalaj użytkownikom nawiązywać połączenia głosowe i wideo, a także włącz zaawansowane ustawienia transmisji na żywo i nagrywania spotkań, po czym wszystko zapisz.

Nowe funkcje do 1 lipca, a co dalej?

A co się stanie po 1 lipca? Po prostu stracisz te możliwości. Zatem, spokojnie – nie poniesiesz w związku z tym żadnych kosztów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę pomocy Hangouts Meet.

Źródło: Google

