BenQ TH685 zapowiada się na naprawdę dobry projektor do gier. I filmów zresztą też. Do tego wszystkiego wcale nie kosztuje tak dużo.

Oto dlaczego BenQ TH685 to dobry projektor do gier

Oferujący rozdzielczość Full HD model BenQ TH685 jest w stanie zapewnić warunki do grania, o jakich w przypadku klasycznego telewizora nie ma nawet co marzyć, a na pewno nie w tej cenie. Mowa przede wszystkim o nawet 200-calowym ekranie. Równocześnie jest kilka cech, które sprawiają, że jest to naprawdę dobry projektor do gier. Wypunktujmy je sobie:

odświeżanie z częstotliwością 120 Hz,

input lag na poziomie zaledwie 8,3 ms,

obsługa HDR w formatach HDR10 i HLG

oraz specjalny tryb fabryczny: Gra.

Odświeżanie 120 Hz i niski input lag sprawiają, że rozgrywka przebiega tak płynnie, jak to tylko możliwe, a obsługa HDR i specjalny tryb optymalizują wyświetlane treści pod kątem gier. Rozdzielczość Full HD nie jest może marzeniem, ale obecne konsole i tak w sumie nie pozwalają na więcej, a w połączeniu z 95-procentowym pokryciem palety Rec.709 trudno będzie mieć pewnie zastrzeżenia do jakości obrazu.

Dobrze prezentują się też możliwości lampy. Z jednej strony jasność sięgająca 3500 ANSI lumenów praktycznie eliminuje problem z niepełnym zaciemnieniem i przy zasłoniętych zasłonach nawet w dzień powinno się grać całkiem komfortowo. Z drugiej – żywotność na poziomie 15 000 godzin sprawia, że sprzęt nie powinien nam odmówić współpracy przez dobrych kilka lat. Dodajmy, że na samo urządzenie producent daje 36 miesięcy gwarancji.

Nie samymi grami, rzecz jasna, człowiek żyje i BenQ TH685 powinien się dobrze sprawdzić także w innych zastosowaniach. Odświeżanie 120 Hz docenią na przykład kibice, chcący oglądać transmisje sportowe na olbrzymim ekranie, a HDR i wierne odwzorowanie kolorów – miłośnicy filmów i seriali. Krótko mówiąc: wygląda na to, że otrzymujemy sprzęt, mogący z powodzeniem stać się centrum domowej rozrywki.

Krótka specyfikacja BenQ TH685. Dane techniczne projektora: System projekcji: DLP

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Jasność: 3500 ANSI lumenów

Kontrast: 10 000:1

Koło kolorów: 6-segmentowe (RGBWYC)

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Obsługa HDR: tak, HDR10 i HLG

Rozmiar obrazu: 60 – 200 cali

Współczynnik projekcji: 1,13~1,46 (czyli 100 cali z odległości 2,5 m)

Przesunięcie projekcji: 105%

Odświeżanie pionowe: 23 – 120 Hz

Odświeżanie poziomie: 15 – 102 kHz

Zoom optyczny: 1,3x

Żywotność lampy: 4000 h (tryb normalny) – 15 000 h (LampSave)

Głośnik: 1 x 5 W

Tryby: Jasny / Salon / Kino / Sport / Gra / Użytkownik 1 / Użytkownik 2

Złącza: 1 x VGA, 2 x HDMI (HDCP2.2), 1 x USB-A (zasilanie), 1 x mini jack, 1 x RS232, 2 x IR

Głośność pracy: 29 – 35 dBA

Pobór mocy: 0,5 W (tryb gotowości), 206 W (Eco), 297 W (Normal), 340 W (maks.)

Wymiary i waga: 312 x 110 x 225 mm, 2,8 kg

Domowe centrum rozrywki za… No właśnie – jaka jest cena BenQ TH685?

To wszystko otrzymujemy za 3159 złotych – tyle kosztuje BenQ TH685, a właściwie taka jest jego sugerowana cena. To mniej więcej tyle, ile trzeba zapłacić za porządny telewizor z pogranicza niskiej i średniej półki, który wprawdzie zaoferuje rozdzielczość 4K, ale na jakże mniejszym ekranie i niekoniecznie z tak dobrymi parametrami.

Przyda się jednak zainwestować w dodatkowy sprzęt audio, bo wbudowany głośnik ma tylko 5 W. Wspomnijmy jeszcze na koniec o funkcji automatycznego dopasowywania jasności do warunków oświetleniowych, 30-stopniowej korekcji zniekształcenia trapezowego i łatwej instalacji.

Źródło: BenQ, informacja własna

