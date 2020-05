BenQ TK810 to alternatywa dla smart TV. Urzadzenie, które oferuje to praktycznie to samo, ale z wykorzystaniem innej technologii wyświetlania. Która pozwala uzyskać obraz o teoretycznie dowolnej przekątnej.

BenQ wprowadza do polskich sklepów nowy model projektora oznaczony symbolem TK810. To projektor, który w pełni zasługuje na miano smart. Stanowi rozwinięcie projektora BenQ TK800 z 2018 roku, który również oferował sprzętowo skalowaną rozdzielczość wyświetlania 4K z obsługą HDR.

Projektor powinien pojawić się w sprzedaży w połowie maja 2020 roku w sugerowanej cenie 5599 złotych. W porównaniu z cenami telewizorów 4K trudno mówić o tym produkcie jako o sprzęcie klasy budżetowej, ale w projektorach pewne rzeczy należy rozpatrywać z innej perspektywy.

Czym jest smartprojektor?

Mówiąc o smartprojektorach myślimy o niewielkich urządzeniach, które mają na dodatek wbudowany najczęściej akumulator. Małych, czyli o ograniczonej jasności wyświetlania, nadającej się przede wszystkim do zastosowań mobilnych, w przypadku których trudno nam o skompletowanie całego zestawu sprzętowego. Taki projektor, podobnie jak smart TV, musi pełnić rolę odtwarzacza plików multimedialnych, głośnika, mieć możliwość połączenia się z internetem i instalowania aplikacji pozwalających na dostęp do strumieniowanych treści.

Projektory mają swoje zalety, w oczach wielu użytkowników sprawują się dużo lepiej niż telewizory. To inna, typowo kinowa, technika wyświetlania, w której ekran sam nie świeci, a odbija światło emitowane przez projektor. Są też konsekwencje takich rozwiązań, które między innymi dobrze opisuje reguła – „czerń jest tak czarna jak czarny jest ekran projekcyjny”. Niemniej projektory potrafią zaskoczyć nawet miłośników telewizorów, na przykład podczas oglądania Wiedźmina.

Smartprojektor BenQ TK810 z dostępem do platform VOD

BenQ TK810 przeciwstawia się temu wizerunkowi smartprojektora. To pełnowymiarowy projektor multimedialny DLP, w którym zastosowano lampę o jasności 3200 ANSI lumenów. A to oznacza, że większych problemów z jasnością obrazu przy dużych przekątnych nie będzie. Producent przypomina tez o pokryciu palety kolorów REC.709 w 92%. Choć pokrycie nie jest pełne, to BenQ przyzwyczaił nas już do tego, że kolory z jego projektorów są bardzo przyjemne.

O smartcharakterze projektora decyduje platforma Android. W BenQ TK810 zainstalowano domyślnie narzędzie AptoideTV, która zapewnia dostęp do aplikacji. W tym popularnych programów VOD, takich jak Netflix, Amazon Prime Video itp. Łączność z internetem zapewnia wbudowany dwuzakresowy moduł Wi-Fi zgodny z 802.11 b/g/n/ac.



Interfejs użytkownika BenQ TK810

W projektorze znalazły się też głośniki, ale jak zwykle lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznego zestawu audio poprzez Bluetooth 4.0. Dostęp do treści offline uzyskamy poprzez port USB typu A, do którego podłączymy czytnik kart pamięci lub zewnętrzny dysk USB.

Technologie zapewniające dobry obraz i dźwięk

BenQ TK810 wyposażono w czterosegmentowe koło filtrów RGBW, które pozwala na wyświetlanie obrazu z odświeżaniem 120 Hz. Projektor jest gotowy też na treści 3D, ale istotniejsze jest tu wsparcie dla wyświetlania sygnału 4K w formacie 16:9. Wspierane są też technologie HDR10 i HLG.

W projektorze zastosowano upłynniacz ruchu MEMC, który przydaje się między innymi w trybie sportowym wyświetlania. Z kolei technologia LumiExpert pełni rolę automatycznej jasności co przekłada się na oszczędności lampy przy pracy w ciemniejszych pomieszczeniach. Lampa powinna wytrzymać co najmniej 4000 godzin pracy w trybie normalnym i do 15000 godzin w trybie SmartEco.

Domyślnie obraz wyświetlany ponad projektorem, a jego dolna krawędź znajduje się w płaszczyźnie osi optycznej. Można skorzystać z opcji regulacji zniekształceń trapezowych i zoomu 1,1x. Standardowo z odległości 3,3 metra wyświetlimy za pomocą BenQ TK810 obraz o przekątnej 100 cali.

O poprawę jakości brzmienia audio dba z kolei funkcja CinemaMaster Audio +2. W menu projektora znajdziemy profile dźwiękowe dedykowane oglądaniu filmów, słuchaniu muzyki i grom.

BenQ TK810 - specyfikacja

platforma: Android z Aptoide TV

technologia wyświetlania: DLP z XPR

rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli z XPR, 1920 x 1080 bez XPR

jasność: 3200 ANSI lumenów

kontrast: 10000:1

trwałość lampy (tryb normalny/Smart Eco/Eco): 4000 / 10000 / 15000 godzin

sugerowana przekątna obrazu: 40 - 200 cali

przesunięcie projekcji: 100% (obraz ponad projektorem)

głośnik: 5W

złącza: 2 x HDMI (2.0b, zgodne z HDCP 2.2), 2 x USB typu A (zasilanie, czytnik), USB typ B (serwisowe), wyjście audio (minijack, SPDIF), RS232 i wyzwalacz 12 V

komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 GHz (czytnik instalowany w dodatkowym porcie USB wewnątrz obudowy), Bluetooth 4.0

głośność podczas pracy: 32 dBA (20 dBA w trybie Eco)

pobór mocy: 350 W (maksymalnie) / 340 W (przeciętnie) / 280 W (Eco) / < 0,5 W (spoczynek)

wymiary: 380 x 128 x 268 mm

waga: 3,9 kg

technologie i funkcje: 4K, dedykowany tryb piłka nożna, wsparcie dla 3D, HDR 10, CinemaMaster Audio+ 2

Źródło: BenQ, inf. własna

Więcej na temat projektorów: